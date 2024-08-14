В Молодёжном отремонтируют 60-летнее здание школы

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание школы, построенное в подмосковном посёлке Молодёжный в 1964 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт трёхэтажной школы общей площадью свыше 2,6 тыс. квадратных метров и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 336 миллионов 478 тысяч 519 рублей 91 копейку, заявки принимаются до 30 августа.
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