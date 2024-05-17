В Молодёжном установят хоккейную площадку

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Многофункциональную хоккейную площадку планируется установить в подмосковном посёлке Молодёжный, подряд приобретение и монтаж спортивного объекта администрация муниципалитета выставила на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить основание, приобрести всё необходимое оборудование, обустроить резиновое покрытие и установить хоккейную площадку, а также уличное освещение на объекте», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 15 миллионов 328 тысяч 760 рублей, заявки принимаются до 3 июня. Завершить обустройство хоккейной площадки нужно будет в августе текущего года. Проект финансируется из бюджета городского округа.
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Лев Каштанов