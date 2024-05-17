В Подмосковье в этом году обустроят десять футбольных полей

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Десять мини-стадионов с футбольными полями планируется обустроить на территории Московской области в текущем году, об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Футбол популярен у наших жителей, поэтому в регионе регулярно создаются места, где можно им заниматься. В 2024 году на территории Подмосковья запланировано устройство 16 плоскостных спортивных сооружений, из которых десять — это футбольные поля (мини-стадионы)», — цитируются в сообщении слова Брынцалова.В частности, футбольные поля обустроят на стадионе «Спартак» в раменском посёлке Быково, на стадионе «Урожай» в Рузе, на стадионе «Торпедо» в Дмитрове, на улице Дзержинского в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, на стадионе «Центральный» в Волоколамске, на стадионе «Химик» в Клину, на Спортивной улице в городе Дзержинский, на Комсомольской улице в Воскресенске, в городе Сергиев Посад-7 и на стадионе ФСК «Пушкино» в Пушкинском округе.
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Лев Каштанов