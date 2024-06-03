Фото: Сергей Хакимов
В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля», об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Мероприятие было приурочено к юбилею Николая Романовича Палеева — советского и российского врача-терапевта, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН с 2013 года, участника первой послевоенной полярной комплексной экспедиции дрейфующей станции «Северный полюс — 3» и «Северный полюс —4», участника первой советской Антарктической экспедиции 1955—1957 гг.
Под его руководством защищено 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Им опубликовано более 650 научных работ, разработано 38 новых методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочевыделительной системы, получено 38 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
Фото: Сергей Хакимов
Палеев Филипп Николаевич — его сын, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор — рассказал про вклад отца в современную науку.
Фото:Радио 1
Также с приветственным словом и поздравлениями в адрес юбиляра — Николая Романовича Палеева — выступили академики РАН Лео Бокерия, Александр Коновалов, Юрий Беленков, Елена Голухова и директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
Они отметили, что помимо профессионализма и медицинской компетентности, Николай Романович обладает такими человеческими качествами, как доброта, наблюдательность, ответственность и надежность.
Фото: Сергей Хакимов
Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. В нем приняли участие врачи-терапевты, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, стоматологи, эндокринологи, онкологи, неврологи, врачи общей практики, оториноларингологи и другие. В том числе участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.
Врачи проанализировали современные подходы и новые практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, обсудили орфанные болезни в практике врача-терапевта.
Фото: Сергей Хакимов
Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Соболев Константин Эдуардович также рассказал о важности международных связей и сообщил, что на сегодняшний момент институт подписал четыре соглашения с крупнейшими узбекскими университетами.
Фото: Сергей Хакимов
Отдельный блок на Форуме был посвящен стоматологии. Специалисты особое внимание уделили важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.
Шевченко Олесь Вячеславович научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, генеральный директор Международной стоматологической ассоциации СНГ «Содружество», д.м.н. объяснил, что стоматологическое здоровье — это не только то, что касается полости рта, но и то, что в целом влияет на организм.
Значимость подобных международных съездов отметили участники-эксперты из Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана и другие, отметив, что существует прямая связь между микробами в полости рта и общим состоянием здоровья.
Фото: Сергей Хакимов
Эксперты поблагодарили организаторов за предоставление площадки на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна сообщила, что проведение такого Форума — это традиция, которая многое значит для врачей.
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Под его руководством защищено 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Им опубликовано более 650 научных работ, разработано 38 новых методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочевыделительной системы, получено 38 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
Фото: Сергей Хакимов
Палеев Филипп Николаевич — его сын, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор — рассказал про вклад отца в современную науку.
«Для меня он и отец, и учитель. Николай Романович много внёс в современное здравоохранение, начиная с того, что он был первым, кто занимался адаптациями организма человека в экстремальных условиях в условиях Арктики и Антарктиды. На его работы основывались другие. Он очень много посвятил кардиологии, пульмонологии, заболеваниям миокарда, занимался иммунологией и психосоматикой. Его вклад в современную науку многогранен», — отметил Палеев Филипп Николаевич.
Фото:Радио 1
Также с приветственным словом и поздравлениями в адрес юбиляра — Николая Романовича Палеева — выступили академики РАН Лео Бокерия, Александр Коновалов, Юрий Беленков, Елена Голухова и директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
Они отметили, что помимо профессионализма и медицинской компетентности, Николай Романович обладает такими человеческими качествами, как доброта, наблюдательность, ответственность и надежность.
«Он всегда жил яркую жизнь. Он был на Северном и на Южном полюсах, успешно работал в тяжелейших условиях. И для меня он является идеалом, во всем достигал чего-то необычайного», — рассказал нейрохирург, академик Российской академии наук Коновалов Александр Николаевич.
Фото: Сергей Хакимов
«Великий человек, который ни одному пациенту никогда не отказал. Он тот самый пример, который полностью соответствует достойному врачу, с которого можно брать пример», — поделился российский кардиохирург, учёный, академик РАН Бокерия Лео Антонович.
Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. В нем приняли участие врачи-терапевты, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, стоматологи, эндокринологи, онкологи, неврологи, врачи общей практики, оториноларингологи и другие. В том числе участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.
Врачи проанализировали современные подходы и новые практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, обсудили орфанные болезни в практике врача-терапевта.
Фото: Сергей Хакимов
«Форум важный и для России, и для Московской области, которая активно развивается, где активно растёт медицинская инфраструктура. Упор делается губернатором на работу в системе здравоохранения, реновации, повышения качества обслуживания пациентов. Сейчас активно Россия занимается сотрудничеством со странами СНГ, это важно, потому что у нас исторически подходы к здравоохранению были общие. Россия сейчас является для многих лидером по тому, как у нас меняется система здравоохранения, как она адаптируется к потребностям реальных жителей, как она совершенствуется, чтобы быть более эффективной. Коллеги приезжают, чтобы познакомиться с нашим опытом и поделиться своим. Обмен опытом позволяет найти лучшие модели и внедрить их в практику», — рассказал профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Палеев Филипп Николаевич.
Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Соболев Константин Эдуардович также рассказал о важности международных связей и сообщил, что на сегодняшний момент институт подписал четыре соглашения с крупнейшими узбекскими университетами.
Фото: Сергей Хакимов
Отдельный блок на Форуме был посвящен стоматологии. Специалисты особое внимание уделили важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.
Шевченко Олесь Вячеславович научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, генеральный директор Международной стоматологической ассоциации СНГ «Содружество», д.м.н. объяснил, что стоматологическое здоровье — это не только то, что касается полости рта, но и то, что в целом влияет на организм.
«Основа совещания направлено на формирование системы, модели оказания стоматологической помощи на основе первичной профилактике стоматологических заболеваний. В своё время была создана ассоциация содружества, которая объединяет девять стран СНГ. Проведя такие совещания, мы можем увидеть секреты организации медицинской помощи в разных странах: и успешные программы, и ошибки. Обмен опытом помогает нам проанализировать и выбрать правильный путь. ВОЗ определила понятие стоматологического здоровья — это неотъемлемая часть здоровья человека, это возможность человека говорить, улыбаться, понимать вкус, осязать, передавать эмоции. Это все характеристики качества жизни. Стоматологическое здоровье — это фундаментальный компонент здоровья физического и психического состояния человека», — отметил эксперт.
Значимость подобных международных съездов отметили участники-эксперты из Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана и другие, отметив, что существует прямая связь между микробами в полости рта и общим состоянием здоровья.
Фото: Сергей Хакимов
Эксперты поблагодарили организаторов за предоставление площадки на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
«МОНИКИ является единственным в мире учреждением, где есть и образование, и здравоохранение, и наука. Это очень правильно проводить форум здесь», — сказала доктор медицинских наук, профессор, имплантолог и стоматолог-хирург Амхадова Малкан Абдрашидовна.
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна сообщила, что проведение такого Форума — это традиция, которая многое значит для врачей.
«Мы пришли к выводу, что проведение этого форума значимо для каждого терапевта именно в том, что здесь рассматриваются вопросы новых личных рекомендаций, новых подходов лечений, возможности создания каких-то центров, лечение тяжелобольных с теми возможностями и ведение контроля диспансерного наблюдения. То, что сделало МОНИКИ, очень значимо для Подмосковья. Я думаю, что мы будем это развивать. Наши пациенты нуждаются в квалифицированный помощи, которая должна к ним прийти вовремя. Все, что в мире нового, все, что полезно и значимо для подмосковных жителей, мы будем делать. У нас есть огромный потенциал желающих знать терапевтов, врачей общей практик. Без учебы в медицине жить невозможно, это такая специальность, где вся жизнь — повышение квалификации и каждый день. Это интересно, но очень ответственно», — сказала Санина Наталья Петровна.Фото: Сергей Хакимов
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