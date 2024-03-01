Врачи МОНИКИ помогли мужчине с полным поражением кожи псориазом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи МОНИКИ вылечили 27-летнего мужчину с полным поражением кожи псориазом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
27-летний молодой человек поступил в больницу с жалобами на почти полностью пораженные бляшками кожные покровы и сильный зуд. В ходе дианостике пациенту был поставлен диагноз — псориаз в прогрессирующей стадии.
Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина уже проходит амбулаторное поддерживающее лечение у специалистов.
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«С учётом тяжёлого течения заболевания мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту. Сейчас у пациента на 100% очищена кожа, прекратились боли и отеки в суставах, прошли боли в пояснице», — поделилась научный сотрудник отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Марина Петрова.
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Мира Полтева