В Монино начались ремонтные работы на центральной дороге

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники приступили к ремонту центральной дороги в посёлке Монино. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Стоит подчеркнуть, что работы проводятся в ночное время для комфорта водителей, так как дорогой ежедневно пользуется порядка 17 тысяч автомобилистов.
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«Участок ремонта протяжённостью 3 км пролегает от железнодорожной станции Монино до Горьковского шоссе. По результатам голосования жителей на портале Добродел в округе также отремонтируют улицу Первомайская в городе Щёлково. Участок длиной более 2,8 км обеспечивает местным жителям подъезд к станции Воронок, детским садам, школам и колледжу. Работы также проведут в рамках нацпроекта», – отметили в пресс-службе.
Стоит подчеркнуть, что работы проводятся в ночное время для комфорта водителей, так как дорогой ежедневно пользуется порядка 17 тысяч автомобилистов.
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Мира Полтева