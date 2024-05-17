В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ограждения, препятствующие выходу пешеходов на проезжую часть, отремонтировали в городских округах Московской области: Сергиевом Посаде, Жуковском, Мытищах, Подольске, Королёве и Щёлкове, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ограждения не дают пешеходам перейти дорогу в неположенном месте и спровоцировать ДТП, а также не дают машинам заехать на тротуар и испортить зелёные насаждения.«Ограждения были приведены в порядок на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный в Королёве, на Мишневском шоссе в щёлковской деревне Мишнево, на Волковском шоссе в Мытищах, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Дугина и Кооперативной в Жуковском и на улице 43-й Армии в Подольске», — говорится в сообщении.
Читайте также:
В Истре ремонтируют дорогу к историческому центру
В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
Для участников акции «Лес Будущего» подготовили семь бесплатных автобусов-шаттлов
Лев Каштанов