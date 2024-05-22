Жители Подмосковья теперь могут узнать время прибытия автобуса по телефону

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мострансавто запустило новый функционал, позволяющий пассажирам получать по телефону информацию о времени прибытия автобуса на остановку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Пассажир звонит по номеру единой линии связи 8 (800) 700-31-13 и называет голосовому помощнику остановку, на которой он находится, а также населённый пункт, где расположена конечная, или саму конечную остановку. После запроса сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и следующий за ним рейс», – пояснили в ведомстве.Подведомственный Минтрансу региона перевозчик «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов.
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