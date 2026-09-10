В Мосгордуме призвали изменить систему ЖКХ

10 сентября 2026, 17:46

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Депутат Московской городской Думы Елена Ямщикова считает необходимым изменить систему ЖКХ, чтобы снизить финансовую нагрузку на россиян.





Напомним, в текущем году тарифы ЖКХ индексируют в два этапа. Первый прошел в январе, тогда рост составил 1,7%. Очередное подорожание, но уже на 15%, запланировано на октябрь.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт призвала провести ревизию, независимый аудит и национализацию отрасли ЖКХ. Она считает, что такие шаги позволят не перекладывать модернизацию сетей на плечи граждан.





«УК должна получать деньги только за фактически выполненные услуги. Обязать управляющей компании в каждой квитанции указывать, что она выполнила в этом месяце. При постоянном повышении тарифов ресурсоснабжающие организации не сильно заботятся об обновлении инфраструктуры», — отметила Ямщикова.