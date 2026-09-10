В Мосгордуме призвали изменить систему ЖКХ
Депутат Московской городской Думы Елена Ямщикова считает необходимым изменить систему ЖКХ, чтобы снизить финансовую нагрузку на россиян.
Напомним, в текущем году тарифы ЖКХ индексируют в два этапа. Первый прошел в январе, тогда рост составил 1,7%. Очередное подорожание, но уже на 15%, запланировано на октябрь.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт призвала провести ревизию, независимый аудит и национализацию отрасли ЖКХ. Она считает, что такие шаги позволят не перекладывать модернизацию сетей на плечи граждан.
«УК должна получать деньги только за фактически выполненные услуги. Обязать управляющей компании в каждой квитанции указывать, что она выполнила в этом месяце. При постоянном повышении тарифов ресурсоснабжающие организации не сильно заботятся об обновлении инфраструктуры», — отметила Ямщикова.
Она напомнила, что износ систем водоснабжения возрастает с каждым годом, а требовать их восстановления нужно 10-25 лет. При сохранении подобной инвестиционной политики это невозможно, заключила Ямщикова.