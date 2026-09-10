В Подмосковье до конца года модернизируют около 600 объектов ЖКХ
Модернизацию около 600 объектов коммунальной инфраструктуры завершат в Московской области до конца текущего года. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Обновление в жилищно-коммунальной сфере Подмосковья обсудили на расширенном совещании комитета, в котором приняли участие представители профильных министерств и ведомств области.
«В регионе реконструируют котельные, меняют теплосети, строят новые источники теплоснабжения. В отрасль активно внедряются цифровые технологии. Всего до конца 2026 года в Подмосковье обновят и приведут в порядок около 600 объектов ЖКХ», — сказал Гаджиев.В свою очередь первый замминистра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин рассказал, что в части водоснабжения и канализации в эксплуатацию ввели уже 27 новых и модернизированных объектов, а на 69 сейчас ведутся работы. А первый замминистра энергетики региона Расим Тактаров сообщил, что в сфере теплоснабжения в план на этот год вошли свыше 500 объектов.