В Подмосковье до конца года модернизируют около 600 объектов ЖКХ

10 сентября 2026, 10:13

оригинал Фото: медиасток.рф

Модернизацию около 600 объектов коммунальной инфраструктуры завершат в Московской области до конца текущего года. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Обновление в жилищно-коммунальной сфере Подмосковья обсудили на расширенном совещании комитета, в котором приняли участие представители профильных министерств и ведомств области.





«В регионе реконструируют котельные, меняют теплосети, строят новые источники теплоснабжения. В отрасль активно внедряются цифровые технологии. Всего до конца 2026 года в Подмосковье обновят и приведут в порядок около 600 объектов ЖКХ», — сказал Гаджиев.