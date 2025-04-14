В Московской городской думе обсудят возможность защиты стены Цоя от вандалов

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Вопрос возможности обеспечения стены памяти Виктора Цоя на Арбате нуждается в обсуждении. Такое мнение высказала член комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина.
Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом телеканала «Москва 24». Так парламентарий прокомментировала известие о том, что фанаты рэпера Паши Техника после похорон своего кумира расписали стену Цоя в Москве. На граффити с портретом рок-музыканта они нанесли большую надпись «Техник». Позже стене вернули первоначальный вид.
По словам Метелиной, тот факт, что почитатели таланта рэпера изрисовали стену Цоя, «не делает им чести». Она отметила, что у фанатов была полная возможность найти приемлемый способ увековечить память своего кумира, но они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.
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По словам Метелиной, тот факт, что почитатели таланта рэпера изрисовали стену Цоя, «не делает им чести». Она отметила, что у фанатов была полная возможность найти приемлемый способ увековечить память своего кумира, но они предпочли испортить уже имеющуюся достопримечательность.
«Вопрос ли это правоохранительных органов? Думаю, нет. Вопрос ли это дополнительной защиты? Думаю, это можно обсудить. Я посоветуюсь с коллегами», — сказала депутат.Она также подчеркнула, что граффити, если это не чисто хулиганская история, давно уже стали частью городской культуры, а произведения, например, британского стрит-арт художника Бэнкси являются произведениями искусства.
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Александр Бойцов