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«Это вызов»: рэпер Апачев оценил граффити поклонников Техника на стене Цоя

Апачев считает, что для фанатов Техника Паша и Цой — сопоставимые фигуры
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Рэпер Аким Апачев считает, что граффити фанатов рэпера Паши Техника на стене Виктора Цоя в Москве является вызовом.
Он также написал в своём телеграм-канале, что любое граффити — это вызов времени, системе. По его мнению, рисунки и надписи, посвящённые рок-музыканту Виктору Цою, некогда бросавшие вызов советскому времени, в наше время превратились в забронзовевший мурал.
«Граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя — это вызов. Авторы хотят нам сказать, что для них Техник, если не больше, чем Цой, то уж точно сопоставим по масштабам. <…> В итоге довольны все: фанаты Техника бросили свой вызов, фанаты Цоя на вызов ответили», — написал Апачев.
Напомним, что рэпер был оштрафован за нарисованные граффити в Судже.

Надпись в память о Паше Технике появилась на стене Цоя 10 апреля. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет рок-музыканта.

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Министр здравоохранения России Мурашко назвал идеологию бодипозитива токсичной
14 апреля 2025, 17:07

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал получающую всё более широкое распространение так называемую идеологию бодипозитива. По его мнению, она является токсичной.
Министр уверен, что пациенты, страдающие ожирением, нуждаются в помощи, так как это болезнь, к тому же порождающая другие недуги. Он не согласен с тем, чтобы люди отрицали наличие проблемы лишнего веса и жили, принимая своё тело в любом состоянии, не обращая внимания на вред, причиняемый собственному здоровью.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Бодипозитивом называют общественное движение, которое пропагандирует право человека комфортно ощущать себя в теле при любом внешнем виде, в том числе с лишним весом.

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Дмитрий Песков признался, что стал отцом – фото
Дмитрий Песков стал крёстным отцом сына сестры Татьяны Навки
14 апреля 2025, 16:57

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Песков редко откровенно рассказывает о семейной жизни с фигуристкой Татьяной Навкой. Супруги всегда следуют правилу, что счастье любит тишину, но в честь юбилея жены пресс-секретарь президента решился на редкий комментарий.
«Таня очень нежно относится в целом к семье. И для неё это большая ценность», – отметил представитель Кремля в документальном фильме «Она», посвящённом жизни Навки.
Также Песков признался, что недавно снова стал отцом, правда, всего лишь крёстным. Он стал духовным наставником для сына сестры спосртменки. В 2023 году Наталья Навка стала мамой во второй раз, родив сына Александра.

Фото: кадр из документального фильма «Она»

Кроме того, Песков подчеркнул, что гордится отношением Навки к его детям от прошлого брака. Он отметил, что она никогда не пыталась заменить им мать, но дети знают, что могут на неё рассчитывать.

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Минюст постановил ликвидировать фонд Ройзмана*
14 апреля 2025, 16:51

Евгений Ройзман (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Согласно постановлению Октябрьского районного суда Екатеринбурга, благотворительный фонд бывшего мэра города Евгения Ройзмана* будет ликвидирован.
Как пишет издание URA.RU, в прошлом году сотрудники регионального управления Министерства юстиции провели проверку в фонде и выявили нарушения. Так, организацию обвинили в нецелевом использовании денежных средств, которые должны были пойти на лечение детей (в самом фонде это опровергали). После этого ведомство подало иск о ликвидации организации. Поводом для проверки стало некое секретное письмо. По слухам, жалобу на фонд написала семья, которая обращалась за помощью.

Ранее Лёве Би-2 (настоящее имя – Егор Бортник)* присвоили статус иноагента на второе имя.

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*признаны в России иноагентами.
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#фонд
#нарушения
#иноагенты
#екатеринбург
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Отсидевший за убийство житель Владивостока зарабатывает на мерче с жертвой
Отсидевший за убийство подруги Коэн выпустил мерч с жертвой, его проверяет СК
14 апреля 2025, 15:43

Фото: iStock/Tunatura

Следственный комитет проверяет информацию о том, что житель Владивостока Виктор Коэн, осуждённый за убийство 26-летней подруги Галины Колядзинской, в тюрьме вёл трансляции, в которых негативно высказывался о своей жертве, а после освобождения начал зарабатывать на мерче с «маньячной» тематикой.
Как сообщает «Лента.ру», мужчина выпускал футболки с принтами, изображающими мясорубку, с помощью которой он измельчил останки подруги, записывал юмористические ролики, например, что делать, если вы расправились с человеком. Коэн заявил, что не понимает поднявшегося общественного резонанса.

Также известно, что на него составлен административный протокол по статье за мелкое хулиганство.

Напомним, что Галина Колядзинская пропала во Владивостоке в 2011 году. Её парень Коэн признался в совершении преступления. Он рассказал силовикам, что расчленил её и сжёг в лесу. Мужчина был осуждён почти на 10 лет.

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#мужчина
#маньяк
#убийство
#ск рф
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«Ориентироваться на серьёзность»: Гороскоп с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака
14 апреля 2025, 15:31

Фото: iStock/Oksana Lyskova

В сфере карьеры необходима предприимчивость. Хорошее время для проявления активности и освоения нового опыта.
В любви надо стремиться к стабильности, ориентироваться на серьёзность и ответственность.

В сфере здоровья желательно придерживаться распорядка. Важно обратить внимание на здоровый образ жизни, поддерживать полезные привычки. Благоприятны разгрузочные дни и диеты.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну в личностном росте поможет самоанализ и изучения своих эмоциональных реакций. Ему надо расширять свое мировоззрение и быть любознательным.

Телец неожиданно для себя найдёт решение, которое раньше не замечал. Он увидит новые возможности и воспользуется ими.

Близнецам надо поддерживать хорошее настроение и бодрость духа. Им хорошо активно отдыхать.

Раку пора расслабиться. Ему нужно проявить заботу о своих близких, домашних питомцах. Благоприятно создавать уют дома.

Льва выручит его обаяние и оптимизм. Он получит необходимую ему протекцию и поддержку.

Деве надо тщательно планировать дела, пользоваться записной книжкой. Так ей будет легче со всем справляться.

Весам надо быть дружелюбнее и с большей теплотой относиться к любимым. Умение восхищаться и подмечать прекрасное поддержит хорошее настроение.

Скорпиону многое удастся. Он воплотит свои идеи и желания в жизнь. Значительное продвижение будет во всех сферах его жизни.

У Стрельца неделя будет интенсивной и активной. Он переделает много дел. Его ждёт удача.

Козерогу надо интеллектуально трудиться. Его мысли будут ясными, а идеи найдут поддержку. Он приобретёт новые знакомства.

Водолею надо контролировать свои эмоции, проявлять сдержанность и такт. Умственная деятельность будет продуктивной.

Рыбам нужно быть терпеливее и настойчивее. Им желательно настроить себя на выполнение обязательной рутинной работы, не избегать её.

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