«Это вызов»: рэпер Апачев оценил граффити поклонников Техника на стене Цоя

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Рэпер Аким Апачев считает, что граффити фанатов рэпера Паши Техника на стене Виктора Цоя в Москве является вызовом.
Он также написал в своём телеграм-канале, что любое граффити — это вызов времени, системе. По его мнению, рисунки и надписи, посвящённые рок-музыканту Виктору Цою, некогда бросавшие вызов советскому времени, в наше время превратились в забронзовевший мурал.
Надпись в память о Паше Технике появилась на стене Цоя 10 апреля. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет рок-музыканта.
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«Граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя — это вызов. Авторы хотят нам сказать, что для них Техник, если не больше, чем Цой, то уж точно сопоставим по масштабам. <…> В итоге довольны все: фанаты Техника бросили свой вызов, фанаты Цоя на вызов ответили», — написал Апачев.Напомним, что рэпер был оштрафован за нарисованные граффити в Судже.
Надпись в память о Паше Технике появилась на стене Цоя 10 апреля. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет рок-музыканта.
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Анастасия Чубина