В Москве закрасили нарисованные на стене Виктора Цоя граффити «Техник»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В центре Москвы, на Арбате, на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвящённые недавно умершему рэперу Паше Технику.
Как сообщает РИА Новости, художник Роман Яковлев сначала заклеил надпись плакатом с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили граффити (они создали новые рисунки) и восстановили портрет солиста группы «Кино».
Ранее основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя. Музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники рок-музыканта восстановят первоначальный вид стены.
Фанаты рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) 10 апреля разрисовали стену, посвящённую Цою в Москве. Надпись занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино».
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Ранее основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя. Музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники рок-музыканта восстановят первоначальный вид стены.
Фанаты рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) 10 апреля разрисовали стену, посвящённую Цою в Москве. Надпись занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино».
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«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате
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Анастасия Чубина