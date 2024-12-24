В Московской области активно применяется реабилитация на основе верховой езды

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Иппотерапия — это разновидность анималотерапии, основанная на методе реабилитации с использованием верховой езды. Специалисты утверждают, что этот подход эффективен для людей с церебральным параличом, черепно-мозговыми травмами, психическими расстройствами, рассеянным склерозом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Многие подмосковные конные школы активно используют иппотерапию в своей практике. Посетить занятия и пообщаться с лошадьми можно в конном клубе «Голицын», расположенном в Одинцовском городском округе, а также в конных клубах «Фаворит» (городской округ Подольск), «Верховая езда» (городской округ Мытищи) и других.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В ведомстве советует перед использованием методики проконсультироваться со специалистом.
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