Нарколог рассказал, как не уйти в запой в новогоднюю ночь

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Для того, чтобы не уйти в запой и исключить похмелье в Новый год, нужно минимизировать количество алкоголя и запланировать физическую активность после застолья. Об этом рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголикам стоит вообще отказаться от употребления спиртного.
«Не сидеть часами за столом, а запланировать после того, как встретили Новый год, какую-то активность: каток, прогулка, фильмы, встречи. <…> Если есть зависимость и утрачен количественный контроль, пить нельзя вообще, потому что это первая, она же стартовая, стадия алкоголизма, и алкоголику пить нельзя ни при каких обстоятельствах», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время стало известно, что перед Новым годом россияне купили на 30% больше соленых и маринованных огурцов, чем месяцем ранее. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование торговой сети АШАН, самыми популярными категориями оказались маринованные огурцы, корнишоны и соленые.
«В этом году перед Новым годом мы, наоборот, замечаем определенный ажиотаж вокруг этой категории продуктов: люди возвращаются к любимым семейным рецептам, выбирают домашние заготовки, чтобы создать традиционную атмосферу семейного праздника», — отметили в исследовании.Читайте также:
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