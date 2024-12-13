В Московской области дали старт экологической акции «Покорми птиц»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Подмосковье стартовала традиционная экологическая акция «Покорми птиц». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В мероприятии в городском округе Люберцы принял участие глава Минэкологии региона Павел Бида. Вместе с детьми он собрал кормушку и рассказал, чем можно кормить пернатых.
Акция проводится в Московской области с 2018 года. Инициатива направлена на поддержание популяций зимующих птиц, а также на развитие волонтёрских инициатив в экологии, экологическое образование и просвещение.
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«Это одна из самых любимых для жителей Подмосковья зимних экологических акций. С каждым годом число участников увеличивается. Только в 2023-2024 годах в ней участвовали 185 тыс. человек, которые повесили более 36 тыс. кормушек. Надеемся, что в предстоящем году кормушек будет ещё больше», – отметил Бида.
Акция проводится в Московской области с 2018 года. Инициатива направлена на поддержание популяций зимующих птиц, а также на развитие волонтёрских инициатив в экологии, экологическое образование и просвещение.
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Лора Луганская