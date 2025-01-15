В Московской области дали старт Году защитника Отечества

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье на базе Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» торжественно открыли Год защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Церемония прошла в рамках первого в году сбора по начальной военной подготовке. На него съехались 900 учащихся десятых классов региона.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Программа сборов включает теоретические и практические занятия, формирующие базовые знания о службе в армии, обучение оказанию первой помощи, навыкам управления транспортом, робототехникой и дронами, ориентированию на местности, физподготовку.
В рамках открытия прошла «Классная встреча» с председателем правления «Движения Первых», выпускником программы «Время Героев», Героем России Артуром Орловым и участником спецоперации Андреем Мельниченко из Коломны.
Орлов рассказал, как прошёл путь от профессионального военного до руководителя общероссийской детско-юношеской организации «Движение Первых». А Мельниченко отметил роль наставничества в воспитании молодёжи.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
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«Сегодня как никогда нужно знать историю, бережно хранить память, быть готовыми к защите Отечества, как наши бойцы в зоне СВО. Практические навыки, освоенные в ходе начальной военной подготовки, пригодятся каждому юноше и в мирной жизни. Сегодня мы даём старт большой программе военно-патриотического воспитания на базе «Авангарда», через которую в этом году пройдут 20 тыс. участников из Подмосковья», – сказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Программа сборов включает теоретические и практические занятия, формирующие базовые знания о службе в армии, обучение оказанию первой помощи, навыкам управления транспортом, робототехникой и дронами, ориентированию на местности, физподготовку.
В рамках открытия прошла «Классная встреча» с председателем правления «Движения Первых», выпускником программы «Время Героев», Героем России Артуром Орловым и участником спецоперации Андреем Мельниченко из Коломны.
Орлов рассказал, как прошёл путь от профессионального военного до руководителя общероссийской детско-юношеской организации «Движение Первых». А Мельниченко отметил роль наставничества в воспитании молодёжи.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Встреча с участником СВО и Героем России произвела на меня неизгладимое впечатление. Гости высказали столько глубоких мыслей, что стоит взять их за основу для дальнейших действий», – поделился участник сборов, школьник Тимофей Кистанов.Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах предков. В этом году страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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Лора Луганская