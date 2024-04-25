В Московской области дали старт мотосезону

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В Подмосковье дали старт мотосезону–2024 2024 «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
начало сезона езды на мотоциклах открыли глава Госавтоинспекции Подмосковья генерал–майор полиции Виктор Кузнецов и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.
Стоит отметить, что в Минтрансе также напомнили водителям автомобилей о правилах безопасности на дорогах и правильной ориентировки по зеркалам.
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«Даже опытному мотоциклисту нужно время, чтобы восстановить навыки перед выездом на дорогу. Обязательно надевайте защитную экипировку, чем ярче защитные элементы, тем вы заметнее в любое время суток. Для безопасного движения держите дистанцию и двигайтесь за автомобилями чуть в стороне, чтобы водитель видел вас или свет фар в зеркале заднего вида», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что в Минтрансе также напомнили водителям автомобилей о правилах безопасности на дорогах и правильной ориентировки по зеркалам.
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Мира Полтева