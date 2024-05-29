В Московской области до конца недели сохраняется высокий класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
На большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
За прошедшие сутки на территории Подмосковья было ликвидировано три пожара площадью — 1,5 га в г. о. Павловский Посад, 0,2 га в Воскресенске и 0,03 га в Ступино.
«30 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. 31 мая IV класс пожарной опасности продолжает сохранятся на территории лесного фонда Московской области Сегодня и в ближайшие дни температура будет 26 — 28С», — отметили в пресс-службе.
В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112»
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Мира Полтева