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В Московской области эвакуировали свыше 3,6 тысяч автомобилей за неделю

10 сентября 2024, 15:09
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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На прошлой неделе в Московской области было эвакуировано 3678 автомобиля, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 152 машины больше, чем на предыдущей неделе, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее количество эвакуированных транспортных средств зафиксировано в Красногорске (344 ТС), Мытищах (337 ТС), Химках (332 ТС), Ленинском (328 ТС) и Пушкинском (243 ТС) округах.

Министерство транспорта Подмосковья призывает всех соблюдать правила парковки. Будьте внимательны и уважайте других участников дорожного движения, паркуйтесь правильно и пропускайте экстренные службы, а также не оставляйте свои автомобили на остановках общественного транспорта.



Если ваш автомобиль был эвакуирован, вы можете узнать его местонахождение, позвонив по телефону 112, используя приложение 112 МО или проверив информацию на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Автомобиль может быть эвакуирован в следующих случаях:
  1. При парковке в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» или «Стоянка запрещена по чётным числам месяца»;
  2. Если автомобиль припаркован без основания в зоне знака «Стоянка для инвалидов»;
  3. При парковке на пешеходном переходе или ближе чем 5 метров к нему;
  4. Если автомобиль оставлен водителем на местах остановки общественного транспорта или ближе чем 15 метров к ним;
  5. При нахождении автомобиля на трамвайных путях или в тоннелях;
  6. Если автомобиль припаркован во втором ряду;
  7. В местах, где остановка или стоянка запрещены специальной дорожной разметкой;
  8. В случае других нарушений правил дорожного движения, за которые предусмотрена эвакуация.
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#подмосковье
Названы условия полярного сияния в Москве в ночь на 11 сентября
Физик Кузнецов: Москвичи увидят полярное сияние при безоблачной погоде
10 сентября 2024, 16:03

Фото: iStock/Elizabeth M. Ruggiero

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов раскрыл, что при безоблачной погоде в Москве действительно можно будет увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября.
«В ночное время, и при этом должна быть хорошая погода, безоблачная, чтобы можно было видеть то, что происходит в высоких слоях атмосферы. Но погода, вроде, хорошая, поэтому если будет, то увидим такое сияние», — заявил в беседе с RT Кузнецов.

Пока жители Московского региона ожидают полярного сияния, жители Кузбасса делятся чудо-находками в местных лесах. Так, походы за грибами увенчались самыми странными находка. Как пишет «Сiбдепо», среди них были гриб размером с голову маленькой девочки, а также «зонтики на ножках» крупных размеров и разных сортов.

Ранее сообщалось, что в сентябре на Землю обрушатся мощные магнитные бури.

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#погода
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#магнитные бури
#москва
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Глава Раменского рассказал о размещении жильцов из домов, пострадавших от БПЛА
10 сентября 2024, 16:02

Фото: медиасток.рф

Часть жильцов, эвакуированных из домов, которые пострадали от атаки украинских беспилотников в подмосковном Раменском, смогут в ближайшее время вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководителями министерств и ведомств региона глава Раменского округа Эдуард Малышев.
«Что касается дома в Спортивном проезде, там с первого по шестой этаж мы уже людей запустили: жители пошли осматривать свои квартиры. Ущерб там небольшой, думаю, что все жители вернутся сегодня в ночь в свои жилые помещения. В квартирах с 7 по 17 этажи ещё проводит мероприятия наш силовой блок, там более серьёзный ущерб. Перспективы возвращения туда жильцов станут ясны до шести часов вечера», — сказал Малышев.
Он добавил, что люди, которые не смогут вернуться сегодня в свои квартиры, будут размещены на базе «Сатурн».

«Эта база там буквально в десяти минутах езды. Я организую технику, чтобы людей туда довезли и разместили. Очень комфортная база», — подчеркнул глава округа.
Второй пострадавший дом находится на Высоковольтной улице. Эдуард Малышев объяснил, что в здании сейчас работают кинологи. Как только их работа будет закончена, люди смогут вернуться в свои квартиры.

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#раменское
#вкс
#андрей воробьёв
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#беспилотник
#атака
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Бессараб объяснила важность выплат многодетным ко Дню семьи, любви и верности
10 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/Pirotehnik

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась за поддержку выплат многодетным ко Дню семьи, любви и верности.
«Так как детей много, даже если основные потребности закрыты, всегда есть возможность чем-то увлечь ребёнка, потратить средства на его творческое развитие, на поездки для семьи с детьми. Речь ведь идёт не только о естественных потребностях и нуждах семьи, а о развитии семьи, о том, чтобы детям было интересно. Думаю, что это очень-очень хорошая идея», — пояснила в беседе с RT парламентарий.

До этого худрук Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов сообщил, что в новом сезоне артисты выступят перед семьями бойцов СВО и детьми из ДНР, ЛНР и Курской области.

«Театр не может находиться в стороне от того, что происходит. У нас запланировано много мероприятий по поддержке семей бойцов СВО и эвакуированных детей. При участии различных фондов мы будем играть спектакли для детишек из ЛНР, ДНР и Курской области», – приводит АГН «Москва» комментарий Герасимова.

Ранее сообщалось, что в Московской области действуют всевозможные меры поддержки школьников.

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#многодетная семья
#помощь
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В Дрезне открылось дошкольное отделение школы №1
10 сентября 2024, 15:27

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городе Дрезна Орехово-Зуевского района после капитального ремонта открылось дошкольное отделение Дрезненской школы № 1, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонтные работы велись с января 2024 года в рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений.

Во время ремонта строители обновили фасад здания, крышу и входные группы, заменили окна и двери, а также провели ремонт инженерных сетей и сантехники внутри помещений.

«Были отремонтированы все коммуникации, замена отопительной системы, водоснабжения. Сейчас у нас очень тепло, у нас теплые полы на первом этаже, во всех игровых, во всех спальнях», — отметила директор Дрезненской средней школы № 1 Ирина Дегтярева.
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#строители
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#московская область
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В Подмосковье с начала года отремонтировали около 1,5 тыс. подъездов
10 сентября 2024, 15:26

Фото: iStock/DenBoma

Масштабная программа по ремонту подъездов многоквартирных домов реализуется в Московской области, с начала года в регионе отремонтировано около полутора тысяч объектов, завершить выполнение программы планируется до начала ноября. Об этом сообщил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«На сегодняшний день сдан и закончен 1491 подъезд. Это 52% от годового плана. Важная цифра, что у нас 46% сейчас в работе. Это 1313 подъездов. Планируем до 1 октября выполнить программу на 90%, и в течение октября полностью завершить все работы, связанные с текущим ремонтом подъездов», — сказал Антон Велиховский.
Он добавил, что в ряде муниципалитетов уже полностью выполнили программу ремонта подъездов, из них наибольший объём работ выполнили в Пушкинском округе, где отремонтировали 100 подъездов, в Сергиево-Посадском округе (59 подъездов) и в Красногорске (48 подъездов).

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#подмосковье
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Прилепин призвал изучать в школах стихи из сборника «ПоэZия русской зимы»
10 сентября 2024, 15:16

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Писатель Захар Прилепин заявил, что произведения из сборника «ПоэZия русской зимы» нужно изучать в школах.
«Это сборник, подводящий некоторые итоги зимней кампании и всей этой истории, которая началась зимой. Это настоящая работа, которая стала фактом русской литературы как таковой, и по этому сборнику будут изучать состояние поэзии спустя годы, десятилетия. Эта поэзия должна быть в школах и университетах, и там точно есть тот уровень, который позволяет поэтам находиться на одном уровне с Твардовским, Симоновым, Берггольц», — пояснил в беседе с RT Прилепин.

А до этого детский психолог Ирина Таранова отметила важность подвижных игр на улице для школьников, в частности для тех, у кого есть признаки СДВГ и гиперактивности.

«Я за нейропсихологическую коррекцию. Внешне это выглядит как задание, которое интеллектуальное и связано с физической активностью. Игра в «классики» — это классическая нейропсихологическая игра. Раньше коррекционную работу по дозреванию мозга выполняли улицы. Все детские игры, в которые прошлые поколения играли на улице были нейропсихологическими», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.

Ранее сообщалось, что учёба по новым единым учебникам истории начнется в сентябре 2025 года, в федеральный перечень их планируется включить в конце текущего года.

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#школа
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#литература
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Хромушин: Готовность ЖКХ Московской области к зиме составила 91%
10 сентября 2024, 15:09

Фото: iStock/romaset

Подмосковье активно готовится к началу отопительного сезона, работы ведутся с опережением графика: на сегодняшний день проверку прошёл 91% объектов, что на один процент больше, чем ожидалось. Об этом доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона вице-губернатор области Евгений Хромушин.
«По состоянию на начало осени готовность Московской области к зиме составляет 91% при плане 90%. Гидравлические испытания проведены на 9 тысячах 924 километрах теплосетей — это 95% из имеющихся в регионе. Кроме того, проведено более 5 тысяч противоаварийных тренировок, что составляет 80% от запланированного», — сказал Хромушин.
Он также напомнил, что в регионе ведётся диспетчеризация котельных. Она позволит в автоматическом режиме оперативно получать данные об идущих технологических процессах.

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#жкх
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«Ветераны России» требуют признания участников группы «Каста» иноагентами
10 сентября 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» требует провести проверку в отношении музыкальной группы «Каста» на предмет финансирования ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения Ильдар Резяпов.
Напомним, что все участники группы покинули Россию после начала спецоперации на Украине. На прошлой неделе в своих соцсетях они опубликовали пост, в котором раскритиковали Россию и всех россиян. В связи с этим «Ветераны России» написали обращение в Минюст на имя главы ведомства Константина Чуйченко, генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Общественники требуют проверить участников группы на предмет финансирования украинских войск, а также признать их иностранными агентами.

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#проверка
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Премьер Венгрии Орбан похудел после тренировок «русским методом»
10 сентября 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел, делая упражнения по популярному в Советском Союзе методу. Об этом пишет местный портал Blikk.
Отмечается, что за последние месяцы Орбан сбросил несколько килограммов. В этом ему помогли тренировки с 16- и 24-килограммовыми гирями.

Политик тренируется самостоятельно, без помощи тренера, четыре-пять раз в неделю. План занятий он создал для себя сам. А гири берёт с собой в любые поездки, в том числе за границу.

Орбан в беседе с порталом сообщил, что на полтора года вынужден был бросить тренировки из-за травмы. Теперь он смог возобновить занятия.

Также премьер-министр подчеркнул, что совмещает занятия с диетой. Однако весами он не пользуется, поэтому точно узнать, на сколько ему действительно удалось похудеть, не получится.

Издание и ряд других местных СМИ назвали такие тренировки «русским методом», поскольку в СССР они пользовались популярностью, в первую очередь, среди военных.

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