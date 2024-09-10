В Московской области эвакуировали свыше 3,6 тысяч автомобилей за неделю

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На прошлой неделе в Московской области было эвакуировано 3678 автомобиля, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 152 машины больше, чем на предыдущей неделе, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство транспорта
При парковке в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» или «Стоянка запрещена по чётным числам месяца»; Если автомобиль припаркован без основания в зоне знака «Стоянка для инвалидов»; При парковке на пешеходном переходе или ближе чем 5 метров к нему; Если автомобиль оставлен водителем на местах остановки общественного транспорта или ближе чем 15 метров к ним; При нахождении автомобиля на трамвайных путях или в тоннелях; Если автомобиль припаркован во втором ряду; В местах, где остановка или стоянка запрещены специальной дорожной разметкой; В случае других нарушений правил дорожного движения, за которые предусмотрена эвакуация.
Минтранс Подмосковья перечислил опасности жаркой осени для водителей
Подмосковные судебные приставы арестовали иномарку должника по алиментам
Минтранс ведет работу над поручением Путина по сокращению времени в пути на юг
Дайана Хусинова