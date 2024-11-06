В Московской области готовятся к Синичкину Дню

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Московская область стала одной из первых участниц исследовательской программы Союза охраны птиц России под названием «Русская зима», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Традиционно мероприятие начинается 12 ноября, в Синичкин День — экологическое событие, во время которого люди готовятся к встрече зимующих птиц, таких как синицы, щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели и другие. С этого момента и до конца зимы любители и профессионалы со всех уголков страны наблюдают за птицами и делятся своими наблюдениями.
Основная платформа для размещения информации — это ресурс iNaturalist.org.
Наблюдения за птицами можно начать без ожидания Синичкиного праздника. Несколько регионов России уже присоединились к акции. Был создан общий проект конкурса «Русская зима 2024–2025».
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Основная платформа для размещения информации — это ресурс iNaturalist.org.
Наблюдения за птицами можно начать без ожидания Синичкиного праздника. Несколько регионов России уже присоединились к акции. Был создан общий проект конкурса «Русская зима 2024–2025».
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Дайана Хусинова