Полярная крачка впервые замечена в Москве

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Москве обнаружили полярную крачку, которая обычно мигрирует из Арктики в Антарктиду. Замечена она была на Рыжовском пруду в ТиНАО. Это первое зарегистрированное появление данного вида в столичном регионе. Об этом информирует департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале.
Представитель сообщества бердвотчеров заметил птицу и сообщил о находке в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки и сделал несколько фотографий полярной крачки. Помимо этого, он внес данные о находке в учетную карточку животных.
Полярные крачки известны своей удивительной миграцией: каждую осень они покидают Арктику и направляются в Антарктиду. Ранее считалось, что их маршрут проходит исключительно над океаном, однако недавние наблюдения показали, что птицы могут пролетать и над сушей, вдали от больших водоемов. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива, Белого моря и Кольского полуострова.
Ранее директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полярные крачки известны своей удивительной миграцией: каждую осень они покидают Арктику и направляются в Антарктиду. Ранее считалось, что их маршрут проходит исключительно над океаном, однако недавние наблюдения показали, что птицы могут пролетать и над сушей, вдали от больших водоемов. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива, Белого моря и Кольского полуострова.
Ранее директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова