Московская область вошла в топ-5 «соловьиных» регионов России

Фото: пресс-служба администрации Минэкологии МО
Подмосковье включено в пятёрку самых «соловьиных» регионов страны, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Таковы итоги Всероссийской акции «Соловьиные вечера-2024», которые подвёл Союз охраны птиц России.
«В акции приняли участие 52 региона. За соловьями наблюдали 1480 человек, они зарегистрировали более 6 тыс. точек пения обыкновенного соловья. В итоге самыми «соловьиными» регионами стали Курская (839 птиц), Рязанская (431), Калужская (411), Московская (308) области, а также Москва (298)», – говорится в сообщении.В Московской области в мероприятии приняли участие более 80 человек. Больше всего наблюдений было сделано в Балашихе, Электрогорске и Павловском Посаде.
Цель акции «Соловьиные вечера» – научная. Соловей – индикатор состояния окружающей среды. Если оно ухудшается, эти птицы покидают обжитую территорию. Такой сигнал может помочь вовремя предпринять шаги к оздоровлению экологии.
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