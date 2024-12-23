В Новый год в Москве ожидается небольшой мороз

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В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, температура будет держаться в пределах от -5 до -10 градусов. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, существенных осадков до конца года в столице не предвидится.
«Никаких сильных морозцев не будет. Где-то по региону в пределах минус 5–10 градусов — это самый холодный вариант», — пояснила синоптик в беседе с «Москвой 24».В то же время на этой неделе, по данным Поздняковой, прогнозируется неустойчивая погода. В разговоре с АГН «Москва» она отметила, что со вторника будет преобладать облачная погода, ночью небольшой снег, возможен гололед, от 0 до -2 в столице, днем — небольшой снегопад и около 0 градусов.
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