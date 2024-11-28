В Московской области в октябре увеличилось потребление яблок более чем на 50%

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Фото: iStock/SeventyFour
Фото: Дарья Московцева
«Предполагается, что штрафы составят для граждан 3 тыс. рублей; для юрлиц – 10 тыс. рублей. Для грузовых транспортных средств и для автобусов штрафы выше: для граждан – 5 тыс., для юридических лиц – 15 тыс. рублей», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.При этом, если водитель в течение 20 дней после оформления штрафа оплатит проезд, его освободят от административной ответственности.
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзоруМО
«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году Подмосковье закупило более 70 тыс. тонн технической соли. Она эффективна, не оставляет грязных следов и легко растворяется со снегом. За качеством обработки территорий следят инспекторы», — отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.Для противогололедной обработки дворов используется специализированная техника: трактор-пескоразбрасыватель с прицепом, а также трактор с навесным пескоразбрасывателем. Современное оборудование, которым оснащена эта техника, обеспечивает равномерное распределение реагентов.
Shaman, Ольга Казакова, Сергей Колунов, Олег Газманов (Фото: Радио 1)
«15 февраля мы отправили в Минпросвещения письмо и через месяц получили ответ о том, что наше предложение поддержали», — поделился Колунов.
«Я чувствую, что у нас существуют двойные стандарты. Мы говорим о том, что дети должны слушать определенную музыку. Но если они используют смартфоны, то сталкиваются с множеством других песен, которые становятся хитами в этой среде, а в телевизионном пространстве звучат совершенно иные композиции», — отметил музыкант.
«У меня был канал на YouTube, где были миллионы просмотров. Его просто заблокировали. Нам нужны аналоги платформ, где можно размещать песни», — высказался артист.
«Песни должны напоминать детям о том, насколько прекрасна и сильна наша страна. А также — что просторы нашей родины никому не давали покоя и не дают до сих пор», — считает Ярослав Дронов.
Фото: iStock / blinow61
«Главные задачи мероприятия – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также нарушений правил проезда нерегулируемых переходов водителями транспортных средств. Соблюдение элементарных требований правил дорожного движения могут сохранить ваше здоровье и жизнь», – говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что профилактическое мероприятие «Пешеход» стартовало на территории Серебряных Прудов 25 ноября и продлится до 1 декабря.
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«Всего с начала года в Московской области отправили на переработку 71 424 тонны стекла. Больше всего этого вида вторсырья было отправлено из комплекса по переработке отходов «Восток» — 33 тысячи 814 тонн. Второе место по этому показателю занимает КПО «Нева», откуда отправили 8 тысяч 269 тонн стекла, а замыкает тройку лидеров КПО «Север» — 7 тысяч 828 тонн», — говорится в сообщении.В министерстве отменили, что на первом этапе переработки стеклянные отходы очищают и сортируют по цвету, а затем дробят на мелкие осколки, которые потом используют для изготовления новых изделий.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
«Штраф составлял 1 тыс. рублей, теперь он увеличивается до 2 тыс. Наша главная цель – не наказать. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к покупке билета. Оплаченный билет – это возможность для перевозчика регулярно обновлять подвижной состав, обслуживать транспортные средства», – рассказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.По его словам, всё это в целом влияет на улучшение качества транспортного обслуживания.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Фото: iStock/Semen Salivanchuk
«Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — говорится в сообщении ведомства.