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В Подмосковье за месяц поставили на кадастр более 20 жилых домов

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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21 многоквартирный дом поставили на кадастровый учёт в Московской области в минувшем октябре, общая площадь жилья в зарегистрированных новостройках составила свыше 514 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.


«Всего за октябрь текущего года в 11 округах Московской области на государственный учёт поставлен 21 жилой дом, там расположено 7 156 квартир общей площадью более 514 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Больше всего жилых новостроек поставили на кадастр в округе Красногорск: запись в реестре получили пять домов на 1470 квартир общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров. На втором месте по этому показателю Одинцовский округ, где зарегистрировали четыре дома на 1064 квартир. По два многоквартирных дома поставили на кадастровый учёт в Ленинском округе, Солнечногорске и Химках. И по одному дому зарегистрировали в Можайском и Сергиево-Посадском округах, а также в Люберцах, Клину, Балашихе и Коломне.

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#минимущества
#кадастр
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#мкд
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В Беларуси создадут фильм о форуме «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 11:33

Сергей Милевский (справа). Фото: Радио 1

Фильм, освещающий события организованного в Московской области молодёжного форума «МЫ — РОССИЯ», создадут представители белорусской делегации, о этом рассказал сотрудники министерства образования Республики Беларусь Сергей Милевский, ставший одним из гостей форума.
«Форум — это отличная площадка для обмена опытом. Но, что самое важное, это ещё и платформа для обмена инициативами, которые мы можем предложить друг другу, чтобы сделать наши страны благополучнее, сильнее и счастливее. (…) У нас есть поручение осветить этот форум, сделать о нём фильм. Чем мы и занимаемся, записываем ролики», — сказал Сергей Милевский.
Он также отметил превосходную организацию форума:

«Всё работало как часы. Абсолютно никаких заминок, никаких проволочек, всё было просто на сто процентов великолепно. Форум был очень классный, удалось пообщаться со многими людьми, и самое главное — позитив, у людей в глазах счастье. Это наполняет энергией на весь рабочий год вперёд», — подчеркнул Сергей Милевский.
Он добавил, что информация, полученная от спикеров форума, найдёт применение в Беларуси, а также отметил, что хотел бы снова принять участие в таком форуме.

Ранее сообщалось, что форум «МЫ — РОССИЯ» проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, его участниками стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси.

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#форум
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
#белоруссия
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Кравцов и Воробьёв рассказали делегации ОАЭ о работе Образовательного центра в гимназии Примакова
Воробьёв рассказал делегации ОАЭ о работе Образовательного центра в Подмосковье
13 ноября 2024, 11:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр просвещения России Сергей Кравцов и зампред Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества, Её Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили формирование системы образования и воспитания. Вместе с Губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым они посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области.
«Россия активно взаимодействует с Объединёнными Арабскими Эмиратами в разных сферах, в том числе в сфере образования. У вашей страны серьёзный опыт, который нам интересно перенять. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», – сказал Кравцов.
Её Высочество Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отметила, что ОАЭ активно развивают национальную систему воспитания, и государство ценит российскую поддержку в этом направлении.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генсек Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

21 октября образовательный центр открыли президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он носит имя матери президента ОАЭ шейхи Фатимы Бинт Мубарак. Там разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов. В дальнейшем запланированы стажировки и международные мероприятия. В центре обучаются около 50 детей в возрасте 11-17 лет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Вместе с Воробьёвым глава Минпросвещения провел для гостей экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова. Они посетили в образовательном центре занятие по арабскому языку. Кравцов рассказал о деятельности центра, сообщил, что школьники в нем изучают арабский язык и культуру. В числе задач – обучение учащихся из ОАЭ естественно-научным предметам, а реализация программ олимпиадной подготовки.

Губернатор отметил, что Подмосковье связывает с арабскими странами давнее сотрудничество, в том числе в образовании.
«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, выдающая аттестат российского образца. Сейчас там учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который недавно открывали президенты наших государств, – ещё один шаг в развитии партнёрства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками. Педагоги центра с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят учить его в России», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр добавил, что образовательный центр организовал первую межрегиональную олимпиаду среди школьников по арабскому языку. Сегодня в ней приняли участие около 7 тыс. представителей 35 российских регионов.

Кравцов рассказал о системе образования в России. Он остановился на вопросах формирования духовно-нравственных ценностей, организации детского отдыха, внеурочной работы. Он подчеркнул, что ведомство готово делиться с эмиратской стороной всеми наработками.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В гимназии гостям показали кампус для учителей, работающих в образовательном центре, современную инфраструктуру, необходимую для качественного обучения.

Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин рассказал о механизмах формирования единого исторического пространства и организации мультимедийных исторических выставок.

Исполняющий обязанности директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков информировал гостей о цифровизации в системе образования.

А директор гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе рассказала о подготовке школьников к международным олимпиадам.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#оаэ
#образование
#гимназия
#сергей кравцов
#минпросвещения
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Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей
13 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Размер пенсионных выплат в России следует привязать к количеству детей. Такое мнение высказал демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.
В своём докладе, выдержки из которого цитирует ТАСС, специалист отметил, что делать расчёт пенсии следует исходя не только из трудового, но и из родительского вклада в общество, для чего следует принимать во внимание число рождённых и воспитанных детей.

По его мнению, активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.

Тимаков также считает неэффективным перенос основной массы материнского капитала на первого ребёнка. По мнению эксперта, необходимо стимулировать рождение второго и особенно третьего ребёнка в семье.

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#пенсии
#политика
#вред
#общество
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На маршруты Мострансавто вывели 68 дополнительных автобусов
13 ноября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

68 автобусов добавили на наиболее востребованные маршруты Мострансавто в 12 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах — это прямой отклик на запросы жителей», — сказал и.о. генерального директора компании «Мострансавто» Дмитрий Минченко.
Он добавил, что сокращение интервалов между автобусами и улучшение транспортной доступности особенно важно в условиях постоянного роста населения региона, и заверил, что работа по развитию автобусного сообщения будет продолжаться.

В областном Минтрансе напомнили, что оплатить проезд на автобусах Мострансавто можно только безналично — банковской, транспортной или социальной картой.

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#минтранс мо
#автобусы
#мострансавто
#московская область
#общественный транспорт
#подмосковье
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Скончался известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин
13 ноября 2024, 10:41

Фото: iStock/trofimich

Ушел из жизни знаменитый шеф-повар и журналист Алексей Зимин. Ему было 52 года. О его смерти сообщил литератор и гастрожурналист Роман Лошманов в своем Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – написал Лошманов.

При этом причина смерти Зимина не называется.

Шеф-повар родился в Дубне в 1971 году. Он стал автором и ведущим телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», курировал гастрономический фестиваля «Праздник Еды». Кроме того, он был главредом различных изданий.

В 2015 году Зимин переехал в Лондон. Там он занимался ресторанным и медиа-бизнесом.

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#медиа
#повар
#рф
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В Кашире глава округа Шувалов провёл расширенное оперативное совещание
13 ноября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провёл расширенное оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы готовности коммунальных служб к зиме, здравоохранения и графика движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, на совещании были затронуты такие темы, как отработка управляющими компаниями обращений граждан, нарушения правил использования канализации жильцами многоквартирных домов, а также были определены задачи на ближайшую неделю.

В Кашире-2 продолжается поквартирный запуск отопления. Шувалов поручил разобраться с проблемой температуры горячей воды в некоторых многоквартирных домах.

В Каширской больнице в сентябре было принято на работу четыре новых врача и трудоустроилось шесть медицинских сестёр.

Глава округа также обратил внимание на необходимость ремонта моста в Богатищево-Епишино, который активно используется местным населением.

ГБУ МО «Мосавтодор» занимается обустройством остановок общественного транспорта в посёлке Ледово рядом с улицей Кржижановского и деревне Железня.

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#кашира
#подмосковье
#проверки
#отопление
#дороги
#здравоохранение
#жители
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Суд признал Блиновскую банкротом
Суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества
13 ноября 2024, 10:33

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Арбитражный суд Москвы по заявлению «королевы марафонов» Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что банкротом также могут признать супруга Блиновской Алексея. Соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 млн рублей поступило от Сбербанка в Арбитражный суд Ярославской области.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» частично признала вину по делу о неуплате налогов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Елену Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 млн рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также неправомерном обороте средств платежей.

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#суд
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#елена блиновская
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Детсадовцев из Серебряных Прудов познакомили с роботом-рассказчиком
13 ноября 2024, 10:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Робот-рассказчик Tale- Bot Pro познакомил с основами программирования ребят из детского сада «Тополёк» при Совхозной школе городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Робот Tale- Bot Pro программируется кнопками «вперед-назад-влево-вправо», размещёнными у него на корпусе. Подъезжая к определенной клетке со встроенным головным сообщением, робот произносит предустановленный текст, давая инструкции или команды для дальнейшего программирования. Он также умеет поощрять правильное выполнение заданий», — говорится в сообщении.
Встречу с роботом провела для детей воспитательница Анна Гаврилина в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сад» на тематической неделе «Инновационные технологии и практики».

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#робот
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На встрече с администрацией Жуковского обсудят работу управляющих компаний
13 ноября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в пятницу, 15 ноября, пройдёт встреча с жителями города в формате выездной администрации. Главной темой станет работа управляющих организаций, сообщили в пресс-службе городского округа.
«На встрече будут присутствовать глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, представители управляющих компаний «Наукоград», «Парк Сити», «Объединение ЖК системы» и «ЖилВек». Жители смогут задать любой волнующий их вопрос о работе управляющей компании или затронуть другие темы, а также оставить письменное заявление. Предварительная запись не требуется. Приглашаются все желающие», – сказали в администрации.
Встреча состоится в офисном здании управляющей компании «Парк Сити», по адресу: улица Амет-Хан Султана, 13а. Начало – в 18:00.

Как отметили в пресс-службе, выездные администрации проводятся регулярно в разных микрорайонах Жуковского.

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