В Подмосковье за месяц поставили на кадастр более 20 жилых домов

Фото: пресс-служба Минимущества МО
21 многоквартирный дом поставили на кадастровый учёт в Московской области в минувшем октябре, общая площадь жилья в зарегистрированных новостройках составила свыше 514 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Всего за октябрь текущего года в 11 округах Московской области на государственный учёт поставлен 21 жилой дом, там расположено 7 156 квартир общей площадью более 514 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.Больше всего жилых новостроек поставили на кадастр в округе Красногорск: запись в реестре получили пять домов на 1470 квартир общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров. На втором месте по этому показателю Одинцовский округ, где зарегистрировали четыре дома на 1064 квартир. По два многоквартирных дома поставили на кадастровый учёт в Ленинском округе, Солнечногорске и Химках. И по одному дому зарегистрировали в Можайском и Сергиево-Посадском округах, а также в Люберцах, Клину, Балашихе и Коломне.
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