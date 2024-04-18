В Московской области на майские праздники запустят дополнительные электрички

Фото: пресс-служба ЦППК
В Подмосковье с 26 апреля по 13 мая будут ходить дополнительные пригородные электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
«ЦППК вместе с МЖД внесли изменения в расписание поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда. 26 апреля они будут ходить по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая – пятницы, 28, 29, 30 апреля, а также 9-11 мая, – по расписанию субботы, а 1 и 12 мая – воскресенья», – уточнили в пресс-службе.Помимо этого, 26-30 апреля, 1 и 8-10 мая в расписание внесут точечные корректировки. В дни майских праздников будут назначены дополнительные электрички.
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Лора Луганская