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В Московской области на майские праздники запустят дополнительные электрички

18 апреля 2024, 14:30
Фото: пресс-служба ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

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В Подмосковье с 26 апреля по 13 мая будут ходить дополнительные пригородные электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной ППК.


«ЦППК вместе с МЖД внесли изменения в расписание поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда. 26 апреля они будут ходить по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая – пятницы, 28, 29, 30 апреля, а также 9-11 мая, – по расписанию субботы, а 1 и 12 мая – воскресенья», – уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, 26-30 апреля, 1 и 8-10 мая в расписание внесут точечные корректировки. В дни майских праздников будут назначены дополнительные электрички.

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#подмосковье
#московская область
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» проведут военно-патриотическую игру для школьников
18 апреля 2024, 15:03

Фото: пресс-служба «Юнармии»

Военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!», посвящённую Дню Победы, проведут на территории подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» 25 апреля, участие в игре примут более тысячи российских и белорусских школьников, сообщает пресс-служба музея.
За победу будут сражаться 120 команд. Их ждёт несколько испытаний: смотр строя и песни, марш-бросок, сборка-разборка автомата Калашникова, имитационная стрельба и прочее.
«В ходе игры каждая команда пройдёт свои этапы. Ребята покажут отличную военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине – качества, присущие настоящему патриоту», — сказал начальник штаба всероссийского движения «Юнармия» Евгений Лукошников.
На игре будет работать полевая кухня, а для того, чтобы поддержать участников морально, на мероприятие приглашают зрителей. Как отметил директор музе-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд, игра будет не только зрелищной, но и познавательной, ведь одним из заданий будет проверка знаний участников по истории.

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#юнармия
#горки ленинские
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#игра
#ленинский городской округ
#дети
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Иран выявил дислокацию ядерных объектов Израиля и готовить ударить «в любую минуту»
РИА: Иран готов атаковать ядерные объекты Израиля в случае нападения со стороны Тель-Авива
18 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты, пишет РИА Новости.
Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Как говорится в документе, Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива.

Добавляется, что что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля определилась, каким способом ответит на недавнюю атаку Ирана. Но, по данным источника, сроки ответного удара пока не определены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, на сколько россияне стали больше заботиться о здоровье
Исследование: Каждый второй периодически посещает врача для сдачи анализов
18 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/nensuria

Онлайн-исследования medtech-сервиса Budu показало, что россияне стали больше заботится о своём здоровье.
Так, каждый второй респондент отметил, что периодически посещает врачей для сдачи анализов, каждый пятый пользуется умными гаджетами для мониторинга, а 18% регулярно проходят медицинские чек-апы.

Как передаёт «Вечерняя Москва», тенденция к повышению интереса населения к своему состоянию возросла после пандемии.

До этого опрос Rambler&Co продемонстрировал, что подавляющее большинство россиян (78%) помогают детям делать уроки. При этом, 28% из них делают школьные задания совместно с учеником регулярно, а 37% — лишь изредка. Как передаёт RT, в исследовании приняли участие более 18 тыс. интернет-пользователей.

Ранее исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.

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#опрос
#жители
#здравоохранение
#образование
#здоровье
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Подмосковных предпринимателей научат справляться со стрессом
18 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/insta_photos

Бесплатный вебинар на тему «Психология предпринимателя: как управлять стрессом и принимать сложные решения» проведут для бизнесменов Московской области во вторник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам вебинара расскажут, как управлять страхом, какие существуют стратегии принятия сложных решений, а также какие практические инструменты для этого есть, включая техники принятия решений и психологические методы», — говорится в сообщении.
Спикером на вебинаре будет коуч-трекер, наставник предпринимателей Светлана Пузан. Для того, чтобы стать участником вебинара, нужно пройти онлайн-регистрацию. Ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

Регистрация открыта до шести часов вечера 22 апреля, сам вебинар начнётся на следующий день в 14:00.

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#московская область
#подмосковье
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В Коломне после прохождения паводка возобновили движение по Голутвинскому мосту
18 апреля 2024, 14:45

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

В Коломне с полудня четверга возобновили движение по Голутвинскому наплавному пешеходному мосту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его эксплуатация была ограничена из-за высокого уровня воды в реке.
«Сегодня в муниципалитете остаются закрытыми для движения Митяевский и Бобреневский мосты. Дополнительно контролируют развитие обстановки специалисты Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа», – говорится в сообщении.
Ранее для движения пешеходов и автотранспорта открыли мост через Москву-реку в селе Черкизово городского округа Коломна. Он также был перекрыт из-за половодья.

В течение дня специалисты проверят работу Митяевского и Бобреневского мостов, которые из-за подъёма воды в реках также пришлось развести и закрыть для движения.

Переправа через Оку в городе Озёры продолжает работать штатно. Понтонное сооружение открыли для автотранспорта 15 апреля.

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#половодье
#коломна
#подтопление
#подмосковье
#московская область
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Милонов предложил снабдить скорые системой видеофиксации
18 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Iulianna Est

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации.
Он пояснил, что такая мера позволит сделать работу врачей более безопасной.

«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве до конца 2028 года сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

«Наша цель – лучшее в мире здравоохранение, доступное для каждого. Для этого предстоит решить четыре задачи: завершить модернизацию инфраструктуры здравоохранения; продолжить разработку, внедрение новых московских стандартов медпомощи, активную работу в сфере инновационных цифровых решений; обеспечить повышение квалификации медиков», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга».

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#скорая помощь
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Правительство РФ расширило список жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/artisteer

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Этот список пополнился пятью наименованиями лекарств.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кабмина. В обновлённый список добавлено три комбинированных препарата. Эти лекарства применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим сульбактам, ламивудин фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Также в перечень жизненно важных лекарственных препаратов вошли два средства, используемых для лечения пациентов, страдающих рассеянным склерозом. Это сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Всего в список жизненно важных лекарств входят уже более 800 наименований.

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#премьер-министр
#правительство
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Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами
18 апреля 2024, 14:24

Фото: istockphoto / Diy1

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят с требованием заменить их полисы ОМС на новые, с QR-кодом.
«Мошенники, выдавая себя за сотрудников страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или представителей департаментов и министерств здравоохранения, обзванивают застрахованных граждан и утверждают, что согласно новым правилам необходимо срочно обновить полис ОМС», — говорится в сообщении ФФОМС в социальных сетях.
В то же время мошенники отправляют застрахованным СМС с указанием цифрового кода и требуют его сообщить для перевода денег на «безопасный» банковский счёт.

Фонд ОМС рекомендует не отвечать на вопросы мошенников, завершить разговор и сообщить об инциденте в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС.

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#смс
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В Подмосковье назвали сроки отключения отопления
18 апреля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Со следующей недели в Московской области будут прекращать подачу отопления в жилые дома. Об этом сообщил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин на расширенной коллегии регионального Министерства энергетики.
«На следующей неделе мы уже планируем начать отключать отопление. Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, которых не было в предыдущие годы. Наша задача – в сложившейся ситуации резко сократить износ коммунальной инфраструктуры. Особое внимание энергетиков будет направлено на то, чтобы не допускать аварийных инцидентов в течение нового отопительного сезона», – сказал Хромушин.
Как напомнили в министерстве, по закону решение о прекращении подачи отопления принимают администрации городских округов. Сезон теплоснабжения можно завершать, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не опускалась ниже 8°C.

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#подмосковье
#минэнерго мо
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