В Московской области начали борьбу с «резиновыми» квартирами

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В Подмосковье начали выявлять граждан, зарегистрированных по месту пребывания, но не учтённых в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги. Совместную работу организовали Главное управление региональной безопасности Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГУРБ.
«Коммунальные платежи за временно зарегистрированных граждан в так называемых «резиновых» квартирах, как правило, оплачивают соседи. Например, в квартире временно зарегистрированы и фактически проживают 10-15 человек, а у собственника не установлены счётчики или он не передаёт показания приборов учёта. При этом многочисленные гости пользуются коммунальными услугами, а возникшую разницу в расходах за потребляемые ресурсы управляющие компании вынуждены распределять между остальными собственниками квартир в доме», – пояснили в ведомстве.Эти правила прописаны в постановлениях правительства России.
Пилотный проект по противодействию жильцам «резиновых» квартир уже реализуется в городском округе Реутов. В отношении более 7,5 тыс. собственников в платёжных документах МосОблЕИРЦ за январь произведён расчет начислений за ЖКУ с учётом числа временно зарегистрированных граждан. Опыт Реутова планируют масштабировать на другие муниципалитеты.
В Министерстве ЖКХ Московской области напомнили, что в случае отсутствия приборов учёта в квартире собственники обязаны информировать исполнителя коммунальных услуг об увеличении или уменьшении числа проживающих, в том числе временно. На это даётся пять рабочих дней со дня произошедших изменений.
Читайте также:
Подмосковному водителю запретили продавать квартиру из-за долга по штрафу
На «Доброделе» открыли приём предложений жителей по безопасности Подмосковья
Жители Подмосковья теперь могут сообщить о нелегальных финансовых организациях
Лора Луганская