В Московской области начали борьбу с «резиновыми» квартирами

В Подмосковье начали выявлять граждан, зарегистрированных по месту пребывания, но не учтённых в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги. Совместную работу организовали Главное управление региональной безопасности Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГУРБ.