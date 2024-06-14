Чем накормить ребенка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой

Фото: Istockphoto / kolinko_tanya
Накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита. О том, как перестроить детский рацион на летний режим, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Несмотря на жару, дети летом всё так же активны, поэтому им нужен легкоусвояемый белок – это кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица и говядина. Белок лучше усваивается с овощами, поэтому следует включить в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.Чтобы ребёнок ел с аппетитом, лучше сместить обед, приходящийся на пик жары, на время полдника.
«В середине же дня на перекус можно предложить фрукт и кисломолочный напиток. Если ребёнок не страдает ожирением, раз в неделю можно сливочное мороженное. От полуфабрикатов следует отказаться. Нужно также полностью исключить колбасные, копчёные изделия и фастфуд», – советует специалист.Усиленное потоотделение в жару сопровождается большой витаминной потерей, обратила внимание Басова. Поэтому ребёнок должен ежедневно есть витаминосодержащие продукты – салаты и винегреты, сезонные фрукты и ягоды, коктейли или пюре на их основе. Не нужно летом баловать ребенка булочками и пирожными, особенно перед едой, заключила врач.
Читайте также:
Видновские врачи выходили новорождённую весом 590 граммов
Посетителям Пушкинского перинатального центра рассказали о партнёрских родах
В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 8 тысяч женщин
Лора Луганская