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Чем накормить ребенка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой

14 июня 2024, 14:30
Фото: Istockphoto / kolinko_tanya

Фото: Istockphoto / kolinko_tanya

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Накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита. О том, как перестроить детский рацион на летний режим, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Несмотря на жару, дети летом всё так же активны, поэтому им нужен легкоусвояемый белок – это кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица и говядина. Белок лучше усваивается с овощами, поэтому следует включить в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Чтобы ребёнок ел с аппетитом, лучше сместить обед, приходящийся на пик жары, на время полдника.


«В середине же дня на перекус можно предложить фрукт и кисломолочный напиток. Если ребёнок не страдает ожирением, раз в неделю можно сливочное мороженное. От полуфабрикатов следует отказаться. Нужно также полностью исключить колбасные, копчёные изделия и фастфуд», – советует специалист.
Усиленное потоотделение в жару сопровождается большой витаминной потерей, обратила внимание Басова. Поэтому ребёнок должен ежедневно есть витаминосодержащие продукты – салаты и винегреты, сезонные фрукты и ягоды, коктейли или пюре на их основе. Не нужно летом баловать ребенка булочками и пирожными, особенно перед едой, заключила врач.

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В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 37 парках
14 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/RossHelen

Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Московской области, в эти выходные — 15 и 16 июня — медицинский осмотр можно будет пройти в 37 парках различных городских округов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверить свое здоровье в парках Подмосковья жители смогут в течение всего лета. (…) Акция позволяет объединить приятное с полезным – позаботиться о своем здоровье и прогуляться на свежем воздухе», — отметил глава Минздрава области Алексей Сапанюк.
Он отметил, что акция особенно удобна для тех, кто не может найти время для того, чтобы сходить в поликлинику в будний день.

Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».

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Брынцалов: в Подмосковье ежегодно вводятся новые меры поддержки медиков
14 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В системе здравоохранения Московской области трудятся более 26 тыс. врачей и порядка 46 тыс. представителей среднего медицинского персонала. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Ежегодно мы вводим дополнительные меры поддержки, чтобы привлечь в регион медицинских специалистов, стремимся обеспечить им комфортные условия труда, строим новые и ремонтируем существующие медучреждения, оснащаем их современным оборудованием», – отметил Брынцалов.
Он поздравил представителей отрасли с наступающим Днём медицинского работника, который в России каждый год отмечают в третье воскресенье июня.
«Врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары – те, для кого помощь людям является ежедневной работой, заслуживают наших искренних поздравлений и наилучших пожеланий. Ваш труд – это проявление человечности и самоотверженности. Именно благодаря вам тысячи людей вновь обретают здоровье и надежду на будущее», – сказал парламентарий.
Он напомнил, что совсем недавно Мособлдума приняла закон о расширении программы «Земля врачам». Теперь бесплатный участок смогут получить также врачи-психиатры и медики в Кашире. Всего за время действия программы было предоставлено 2,2 тыс. участков, а в этом году – уже свыше 100.

О мерах поддержки медиков в Московской области можно узнать по ссылке.

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#мособлдума
#социальная поддержка
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#московская область
#игорь брынцалов
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Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память
14 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Врач-терапевт Наталья Буракова заявила, что способность витаминов улучшать память и когнитивные способности в больше степени является мифом.
Так, по её словам, существенных доказательств того, что витамин B1, участвующий в метаболизме глюкозы, улучшает память здоровых людей, нет. То же можно сказать и о витамине B6, который, однако, может помочь в восстановлении когнитивных способностей у пожилых.

«Важно поддерживать сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов, но ожидать чудесных результатов от приёма добавок не стоит», — заключила в беседе с «Вечерней Москвой» Буракова.

До этого россиянам напомнили о пользе плодов каштана. Как пишет Общественная Служба Новостей, продукт содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, медь и марганец, способствующие укреплению костной ткани и суставов, а также антиоксиданты, предотвращающие развитие раковых опухолей. Кроме этого, каштан может снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.

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Россиянам раскрыли безопасные способы заготовки грибов
Миколог Вишневский рекомендовал обрабатывать грибы сразу
14 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/Vera Shestak

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.
По его словам, очень важно соблюдать все этапы обработки и строго следовать технологическим процессам. Среди наиболее безопасных способов заготовки грибов специалист назвал сушку. При этом замачивать и мыть продукт нельзя.

Кроме сушки можно засаливать грибы.

«Проще всего солить открытым способом. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи», — добавил в беседе с «Москвой 24» Вишневский.

Что касается маринада, то здесь надо быть осторожным – такой метод подойдёт лишь тем, кто хорошо знает технологию маринования грибов.

До этого россиянам рассказали о пользе топинамбура, а также о том, как рекомендуется употреблять овощ. Как говорят специалисты, продукт содержит от 1,6 до 4,5% пищевых волокон, преимущественно инулин, а также витамины группы B, C, железо, магний, фосфор, кальций, медь и калий. Как пишет Общественная Служба Новостей, топинамбур можно употреблять в сыром виде, жарить и запекать, а также замораживать, мариновать, высушивать или ферментировать.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.

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#врач
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#витамины
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Врач Концедайло заявила о неприятных последствиях стресса из-за экзаменов
14 июня 2024, 13:08

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-кардиолог, медицинский эксперт Полина Концедайло заявила, что стресс из-за экзаменов у подростков может пагубно сказаться на их здоровье.
Среди последствий специалист назвала неврологические нарушения, депрессии, нарушения обмена веществ.

«При длительном стрессе могут развиться неврологические расстройства, в том числе синдром хронической усталости, возможны перепады настроения, нарушения поведения, тревожные, депрессивные расстройства, нарушения памяти и концентрации внимания. Также могут произойти нарушения обмена веществ, среди которых избыточный вес, дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла и нарушения пищеварения вплоть до язвы», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Концедайло.

По словам врача, стресс может привести к кожным заболеваниям, обострениям хронических болезней, простудам.

А психиатр Виктор Рудов заявил об опасности жары для организма.

«Жара — это не только дискомфорт, но и серьёзная угроза для нашего физического и психического здоровья. Даже самая обычная потливость и жажда может привести к обезвоживанию, человек может падать в обмороки, испытывать астенический синдром. Иногда это заканчивается бредом и даже галлюцинациями», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.

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В Подмосковье врачи спасли мужчину, упавшего с 13-го этажа
14 июня 2024, 10:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Видновские врачи спасли мужчину, упавшего с высоты 13 этажа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
33-летний мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, предплечья, бедренной кости со смещением.

«Пациент находился в коме и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», - объяснила завотделения анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

В настоящий момент мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.

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Свыше 150 выездных акций по сдаче крови провели в Подмосковье
14 июня 2024, 10:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 150 выездных акций провел Московский областной центр крови с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С начала этого года Московский областной центр крови провел 154 выездные донорские акции в регионе.

«Благодаря неравнодушным людям, регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции для доноров. В ходе таких мероприятий свыше 8,2 тысяч человек стали донорами», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для удобства жителей Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. С памятками и правилами сдачи крови ​можно ознакомиться на официальном сайте центра.

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#донорская кровь
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Врач назвала россиянкам способ получать оргазмы во время климакса
14 июня 2024, 04:50

Фото: istock / pcess609

В период климакса можно получать яркие оргазмы. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, хирург Тина Гадиати в разговоре с «Лентой.ру» развеяла главные мифы о климаксе.
Врач призвала женщин не бояться изменений в жизни и пояснила, что приливы и жар беспокоят не всех. Если симптомы проявляются, их можно облегчить с помощью лечения эстрогеном и прогестином.

Гадиати заявила, что для нормализации состояния во время климакса необходимо правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха. Она отметила, что важен полноценный сон и соблюдение биоритмов — то есть отход ко сну примерно в 22-23 часа.

«Плюс, конечно, не стоит забывать про физическую активность. Например, увлечение каким-то новым видом спорта или танцами поможет женщине забыть о неприятных симптомах и подарит массу новых, ярких эмоций. Кстати, здорово с симптомами климакса помогает справиться йога и медитации», — рассказала гинеколог.
Она добавила, что некоторые женщины во время менопаузы могут столкнуться с генитоуринарным менопаузальным синдромом (ГУМС) и испытываться слабость. У женщин возникает снижение тонуса мышц тазового дна, стрессовое недержание мочи и опущение органов малого таза. Однако вопрос с получением удовольствия во время интима можно решить с помощью специалиста.

«Оргазм в период менопаузы, наоборот, бывает более яркий, нежели в молодости. Главное — устранить физиологические проблемы и проработать психологические», — подчеркнула собеседница издания.
Врач заверила, что снижение либидо во время менопаузы является временным явлением. Ничего не мешает продолжать вести активную половую жизнь, получать от нее удовольствие, заверила Гадиати.

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Врач Эксоренко раскрыла причины жирного блеска лица
13 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/fizkes

Врач-косметолог Жанна Эксоренко заявила, что причинами жирного блеска кожи лица может быть неправильное питание и некорректный уход.
«К жирному блеску на коже может приводить неправильное питание. Использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Очистка скрабами с крупными частицами при наличии высыпаний усиливает воспалительный процесс», — пояснила в беседе с Газета.ру Эксоренко.

Негативное влияние на кожу лица также оказывают такие факторы, как алкоголь и никотин.

Исправить ситуацию можно, обратившись к специалистам, заключила косметолог.

Ранее управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.

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