В Московской области обновил 129 входов в подъезды многоквартирных домов

Фото: ГУСТ МО
Управляющие компании отработали 129 задач по обновлению входных групп Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе УК обязаны следить за состоянием остекления в многоквартирных домах. Коммунальщики проводят ремонт за счет денежных средств, которые они получили от собственников на содержание общего имущества.
Кроме этого, при обнаружении проблем и неполадков в в жилищно-коммунальном секторе житель может оставить обращение через портал ЕДС МО.
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«Ремонтные работы по остеклению входной группы включают в себя замену поврежденных стекол, устранение трещин и других дефектов. Под контролем ГУСТ МО с начала текущего года УК завершили 129 задач в 18 округах Подмосковья по восстановлению остекления входных групп. Наибольшее количество работ выполнено в городском округе Ленинский», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева