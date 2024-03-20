В Подмосковье устранили захламление подвалов в 80 многоквартирных домах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«С начала марта региональные управляющие компании выполнили 89 задач по ликвидации захламления подвалов в МКД. Мероприятия проведены в 15 округах региона. К примеру, управляющие организации Лобни завершили работы в доме №5 на Лобненском бульваре, в доме №10 на улице 40 лет Октября, на улице Чайковского в доме №25, а также в проезде Свободный, дом №1», — поделились в пресс-службе.
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