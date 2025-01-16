Мособлдума согласовала назначение главы Минздрава Забелина на новую должность

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы согласовали на заседании назначение Максима Забелина на должность зампреда правительства – министра здравоохранения Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«В сфере здравоохранения региона реализуется множество проектов. Строятся и ремонтируются учреждения, все поликлиники приводятся к единому стандарту, активно внедряются цифровые технологии. Это и масштабные проекты. Так, в прошлом году мы открыли новый детский центр им. Рошаля в Красногорске, при поддержке президента стартовало строительство крупнейшей больницы областного значения в Балашихе», – перечислил спикер.Он добавил, что депутаты постоянно контролируют ход строительства и ремонта медучреждений, получают от жителей обращения и замечания.
По оценке Брынцалова, в этой работе важно взаимодействие с правительством региона. У Забелина есть необходимый опыт и знания, чтобы справиться со всеми поставленными задачами. Председатель Мособлдумы пожелал ему успехов на новом посту.
Ранее с предложением назначить министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина заместителем председателя правительства региона выступил губернатор Андрей Воробьёв.
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