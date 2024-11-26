В Московской области определили 243 места для хранения снега

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Администрации городских округов определили 243 места для хранения снега в рамках подготовки к зиме. Эти площадки расположены в каждом муниципалитете, и их количество зависит от размера очищаемых территорий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество складов находится в Орехово-Зуево (28) и в Домодедово (27).
Инфраструктура, предназначенная для хранения собранного снега, оснащена плотным покрытием и сплошным земляным валом.
В зависимости от технических возможностей региона снег может быть транспортирован на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование таких объектов соответствует требованиям законодательства. Они всегда огорожены, охраняются и находятся на расстоянии не менее 100 метров от жилых территорий для обеспечения безопасности.
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Инфраструктура, предназначенная для хранения собранного снега, оснащена плотным покрытием и сплошным земляным валом.
В зависимости от технических возможностей региона снег может быть транспортирован на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование таких объектов соответствует требованиям законодательства. Они всегда огорожены, охраняются и находятся на расстоянии не менее 100 метров от жилых территорий для обеспечения безопасности.
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Дайана Хусинова