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В Московской области определили 243 места для хранения снега

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Администрации городских округов определили 243 места для хранения снега в рамках подготовки к зиме. Эти площадки расположены в каждом муниципалитете, и их количество зависит от размера очищаемых территорий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольшее количество складов находится в Орехово-Зуево (28) и в Домодедово (27).

Инфраструктура, предназначенная для хранения собранного снега, оснащена плотным покрытием и сплошным земляным валом.



В зависимости от технических возможностей региона снег может быть транспортирован на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование таких объектов соответствует требованиям законодательства. Они всегда огорожены, охраняются и находятся на расстоянии не менее 100 метров от жилых территорий для обеспечения безопасности.

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#инфраструктура
#уборка
#подмосковье
#зима
На строящемся путепроводе в Апрелевке смонтировали металлоконструкции пролёта
26 ноября 2024, 10:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Монтаж металлоконструкций пролёта завершили на путепроводе, строящемся над железнодорожными путями в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, общая масса конструкции составила 640 тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Параллельно на путепроводе продолжается устройство подпорных стен со стороны Апрелевской улицы и улицы Самохина. На участке также ведётся переустройство инженерных коммуникаций», — пояснили в ведомстве.
Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяжённость развязки — более километра. Открыть движение по путепроводу планируется в 2025 году.

Строительство путепровода ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод соединит две части города и обеспечит жителей безопасным и бесперебойным проездом через ж/д пути.

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#апрелевка
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#путепровод
#строительство
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Судебные приставы начали масштабные проверки коллекторов из-за жалоб на угрозы
ФССП проводит масштабные проверки коллекторов, МФО и банков
26 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проведение внеплановых проверок коллекторов и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что такие проверки стали самыми серьёзными за последние несколько лет.

Отмечается, что 10 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение, согласно которому ФССП должна до 10 декабря провести внеплановые выездные проверки коллекторских агентств, МФО и банков.

Целью таких проверок стал контроль за соблюдением законов, регулирующих взыскание долгов.

При этом подчёркивается, что судебные приставы особенно внимательно проверяют компании, занесённые в «красный список» из-за жалоб. Проверки ориентированы на компании, использующие в отношении должников насилие, обман и угрозы.

По данным ФССП, в группе высокого риска для должников находятся 18 коллекторских компаний. Ещё 11 числятся в категории значительного риска.

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#россия
#проверка
#коллекторы
#банки
#закон
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Загруженность дорог Подмосковья утром 26 ноября составила пять баллов
26 ноября 2024, 09:55

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Автомобильная загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 ноября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксирован миллион машин, что на 1,1% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
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#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В жилом комплексе «Егорово Парк» стартовало заселение последнего корпуса второй очереди
26 ноября 2024, 09:49

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Егорово Парк» началось заселение последнего корпуса второй очереди. Покупатели договоров долевого участия (ДДУ) получили ключи от своих квартир раньше запланированного срока на три месяца, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Процесс заселения начался с первой секции первого корпуса, где предусмотрено 108 квартир. Более 50% семей в этом секторе уже получили ключи. Заселение второй и третьей секций здания планируется завершить до конца текущего месяца.

В девятиэтажном доме всего запланировано 684 квартиры разных планировок: от небольших до просторных вариантов. Новосёлы получили жильё с чистовой отделкой. Некоторые квартиры были переданы жильцам с меблированными комплектами. Этот вариант можно было включить в ипотечный платёж.

Рядом с новым домом обустроена зона для отдыха, спорта и развлечений: игровые площадки для детей разных возрастов, тренажёрный зал с современным оборудованием, лавки и навесы для защиты от осадков. Кроме того, рядом со входом в секцию расположены велопарковки.

Жилой комплекс «Егорово Парк» расположен в городском округе Люберцы Московской области. В рамках проекта будут построены четыре детских сада на 1100 мест, две школы на 2300 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену. ​

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#подмосковье
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Каширяне приняли участие в Областном фестивале «Юные таланты Московии»
26 ноября 2024, 09:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В областном Технолицее имени В. И. Долгих, расположенном в городском округе Истра, 23 ноября состоялся заключительный этап ежегодного областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Всего мероприятие посетило больше тысячи гостей, включая делегацию учеников и учителей из Каширы, а также детский духовой оркестр «Сибемольки» из Детской школы искусств.

«Президентом страны поставлена национальная цель — поддержка и развитие талантов. Всё делается для того, чтобы дети созидали, развивались, получали знания и служили своей стране в различных отраслях и направлениях», — сказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.
Заключительный этап фестиваля стал крупной экспертной площадкой с лекциями и мастер-классами. Участники смогли познакомиться с работами талантливых детей из разных районов Подмосковья, научились перерабатывать пластиковые крышки и посетили игровую выставку «Моё Подмосковье».

Педагоги посетили лекции по различным предметам и приняли участие во встрече с заместителем министра образования Московской области в рамках проекта «Классные встречи».

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#развитие
#педагоги
#кашира
#таланты
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Умерла знаменитая «Регулировщица Победы» Мария Лиманская
26 ноября 2024, 09:21

Мария Лиманская (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В селе Звонарёвка Саратовской области на 101-м году жизни скончалась военная регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Она стала известной на весь мир после знаменитой фотографии 1945 года, на которой она управляет движением транспорта на фоне Бранденбургских ворот.
О смерти Бранденбургской Мадонны, как её стали называть во всём мире, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он напомнил, что во время войны Лиманская под вражеским огнем регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, и в итоге дошла до Берлина.

Именно там, у Бранденбургских ворот, военный корреспондент Евгений Халдей сделал знаменитую фотографию, на которой молодая девушка направляет проезжающие автомобили за неделю до Великой Победы. В 2020 году в честь Марии Лиманской в городе Марксе установили памятник — «Мадонна Победы».

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Госдума рассмотрит проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами
В Думу внесут проект о запрете получения трудовыми мигрантами гражданства и ВНЖ
26 ноября 2024, 06:37

Фото: iStock/vichinterlang

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму пакет законопроектов, направленных на регулирование трудовой миграции в России, передает РИА Новости. Среди предложений — запрет на получение вида на жительство и гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.
Законопроект предусматривает, что срок пребывания мигрантов в России ограничивается действием трудового договора, после чего они обязаны покинуть страну. Работодатели должны будут обеспечить их выезд, включая случаи депортации, через депозит или банковскую гарантию, покрывающую все расходы.

Иностранным работникам будет запрещено менять работодателя без выезда за пределы страны.

Также предлагается ограничить въезд членов семей мигрантов.

Отдельное внимание уделено проживанию мигрантов: они должны размещаться в закрытых трудовых поселках, которые создают и содержат работодатели.

Законопроект усиливает контроль над образовательными учреждениями, проводящими тестирование мигрантов по русскому языку, истории и законодательству, запретив передачу права на проведение экзаменов третьим сторонам.

Сергей Миронов подчеркнул, что массовая миграция может использоваться как инструмент гибридной войны, учитывая изменения во внешней политике некоторых стран Средней Азии, углубляющих сотрудничество с НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудовую миграцию в России необходимо строго регламентировать, чтобы предотвратить преступность среди мигрантов.

«Радио 1» передавало, что в Госдуме уверены, что правительство РФ должно как можно скорее принять меры для упорядочивания миграционной сферы. Одно из предложений — проверка устной русской речи мигрантов и тестирование их детей на знание языка.

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Россиянам сказали, кому повысят пенсии в декабре
Юрист Виноградов: прибавку получат пенсионеры старше 80 лет и инвалиды
26 ноября 2024, 02:57

Фото: iStock/Inside Creative House

В декабре 2024 года некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенные выплаты, несмотря на завершение основных индексаций. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает «Прайм». Пенсии увеличатся для граждан, достигших 80 лет в ноябре, а также для инвалидов первой группы.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, и итоговая выплата достигнет 16 269,76 рубля.

Для инвалидов первой группы фиксированная часть пенсии также удваивается. Однако если инвалид первой группы достигает 80 лет, повышение назначается только один раз.

Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, без необходимости подачи заявлений. В случае совпадения выплатных дней с праздничными пенсионеры получат выплаты за декабрь 2024 года и январь 2025 года одновременно. Январская выплата будет рассчитана с учетом индексации на 2025 год.

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#пенсионеры
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#деньги
#фонд
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Скоро на ВДНХ откроется самый большой каток Москвы
Самый большой каток Москвы на ВДНХ заработает с 26 ноября
26 ноября 2024, 02:44

Фото: iStock/Magic cinema

Самый большой каток Москвы на ВДНХ начнет работать в штатном режиме 26 ноября, а праздничное открытие запланировано на 29 ноября, передает РИА Новости. Ранее запуск был перенесен с 22 ноября из-за аномально теплой погоды и сильных осадков.
Каток, который станет главным катком страны в сезоне 2024–2025 годов, расположен вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Земледелие».

Ледовая дорожка охватывает фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а максимальное количество посетителей достигает 4,8 тысячи человек.

Рабочий график: с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и праздникам. Понедельник станет техническим днем.

Билеты можно приобрести на официальных сайтах катка и ВДНХ.

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