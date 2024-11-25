Вокзалы и ТПУ на МЖД полностью подготовлены к зимнему периоду

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Все транспортно-пересадочные узлы Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца, а также вокзалы МЖД полностью подготовлены к зимнему периоду, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
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