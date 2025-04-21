В Московской области определили свыше 740 мест проведения субботников

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Подмосковье 26 апреля состоится ежегодный Всероссийский субботник. На уборку дворов общественных пространства выйдут тысячи жителей. В регионе определили более 740 мест проведения субботников, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Субботники в Подмосковье стали ежегодной традицией. В этом году мы вместе с муниципалитетами подготовили 741 место проведения уборки и 624 локации выдачи инвентаря. Для удобства жителей все точки нанесли на интерактивную карту. Рассчитываем на плодотворную работу на благо области», – сказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как рассказали в Минчистоты, в рамках субботника планируются уборка участков от мусора и старой листвы; посадка деревьев и кустарников; восстановление цветников и прогребание газонов.
Места проведения субботников и точки выдачи инвентаря можно найти на интерактивной карте.
Во всех локациях можно будет получить грабли, тачки, мётлы, лопаты, мешки и перчатки. Проведение субботников будет сопровождаться культурно-развлекательной программой.
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Лора Луганская