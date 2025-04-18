В Московской области началась Всероссийская неделя субботников

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения восстановили на улице Семенюка в Дмитрове, проспекте Конструктора Селезнёва в Дубне, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, Волковском шоссе в Мытищах, а также на Новоегорьевском и Носовихинском шоссе — в Котельниках и Балашихе соответственно.



В малых населённых пунктах ремонт прошёл на улице Центральной в деревне Донино Раменского округа, улице Карла Маркса в посёлке Красково городского округа Люберцы, улице Газовиков в посёлке Развилка Ленинского округа и на дороге в деревне Волосово Чеховского округа.



В Минтрансе подчеркнули, что осмотр объектов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится на регулярной основе. При выявлении неисправностей сотрудники Мосавтодора оперативно приступают к ремонту.



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