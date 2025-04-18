В Московской области началась Всероссийская неделя субботников

Росмолодёжь и движение «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту». Во всех регионах России с 18 по 27 апреля проведут более 3 тыс. субботников.
Старт неделе субботников дали в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье более 150 добровольцев. Акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
После субботника участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях муниципального округа Истра почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы».
В Снегирях также высадили аллею сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Каждый год зелёные памятники высаживают во всех регионах России и за рубежом. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран. Они посадили свыше 130 млн деревьев.
Активисты «Движения Первых» тоже присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту».
В течение года по всей стране и за рубежом в рамках Международных субботников ВОД «Волонтёры Победы» проведут мероприятия по благоустройству уборки более 30 тысяч памятных мест. Особое внимание – мемориалам, воинским захоронениям и историческим памятникам.
В мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в уборке территории приняли участие артисты, музыканты и лидеры общественного мнения.
В Московской области в рамках акции «Мы за чистоту» пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 6 тыс. волонтёров. Завершится акция в Дмитрове на Перемиловской высоте.
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«Более 30 тыс. человек присоединятся к 485 субботникам по всей стране. За время акции мы планируем объединить более 500 тыс. россиян. Вместе благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города. Сегодня вместе с волонтёрами мы также высадили аллею сирень акции «Сад Памяти». До конца года планируем посадить 27 млн таких деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной советском солдате», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
После субботника участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях муниципального округа Истра почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы».
«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в спецоперации, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад. Я очень рад, что у нас в Подмосковье – сильные молодёжные объединения, хорошо организованный волонтёрский корпус. Мы очень им гордимся и надеемся, что много ребят примут участие в этой акции», – отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Неслучайно эта важная для сохранения исторической памяти акция начинается на мемориале «Рубеж Славы». Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага, защитили Москву и всю Россию. В эти дни курсанты, инструкторы и воспитатели Центра «ВОИН» в 21 регионе России присоединятся к благоустройству мемориалов, памятников, скверов и братских могил», – заявил Герой России, участник президентской программы «Время героев», зампредседателя правления центра Андраник Гаспарян.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Снегирях также высадили аллею сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Каждый год зелёные памятники высаживают во всех регионах России и за рубежом. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран. Они посадили свыше 130 млн деревьев.
Активисты «Движения Первых» тоже присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту».
«Участники проектов «Движения Первых» «Хранители истории» и «Юннатская страна» по всей России выйдут на весенний субботник. Они приведут в порядок более 15 тыс. памятных мест и прилегающих территорий», – поделился председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В течение года по всей стране и за рубежом в рамках Международных субботников ВОД «Волонтёры Победы» проведут мероприятия по благоустройству уборки более 30 тысяч памятных мест. Особое внимание – мемориалам, воинским захоронениям и историческим памятникам.
В мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в уборке территории приняли участие артисты, музыканты и лидеры общественного мнения.
«Наша память – долг предкам, которые не пощадили своей жизни ради того, чтобы жили мы. Каждый из нас отдаёт его по-разному: снимает фильмы, пишет книги, музыку. Кто-то занимается важными и полезными делами, как сегодняшняя акция. Большое спасибо, что пригласили меня поучаствовать», – подчеркнул актёр Алексей Чадов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в рамках акции «Мы за чистоту» пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 6 тыс. волонтёров. Завершится акция в Дмитрове на Перемиловской высоте.
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Лора Луганская