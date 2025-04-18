Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове

Видео: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области началась региональная акция «Кедры Подмосковья». Старт дали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с комитетом Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Отраслевой замминистра Дмитрий Диденко побывал с рабочим визитом в городском округе Щёлково и принял участие в посадке 20 молодых кедров. Деревья украсили территорию рядом со стелой, посвящённой первому спутнику Земли, на улице 60 лет Октября», – сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.Там привели интересные факты о кедре. Например, это дерево способно дожить до 800 лет. Диаметр его ствола может достигать 2 м. К тому же кедры выдерживают морозы до минус 28 градусов.
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Лора Луганская