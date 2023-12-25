В Московской области открыли уже 25 больших катков с искусственным льдом

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В парках и на общественных территориях Подмосковья открыли уже 25 катков с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе в этом году будет работать более 180 катков. В их числе – 30 больших катков с искусственным покрытием, где при необходимости можно взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.На прошедшей неделе начали работу пять крупных катков с искусственным льдом – в Истре на Площади Дружбы, Пушкинском Центральном парке, Городском парке Ивантеевки, парке «Скитские пруды» Сергиева Посада и в Пестовском парке в Балашихе.
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Лора Луганская