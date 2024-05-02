В Московской области открылся сезон судомоделирования

Фото: Ольга Сычёва
Судомоделисты Орехово-Зуевского округа открыли весенне-летний сезон. Об этом сообщил корреспондент.
Открытие сезона состоялось на водоёме в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа в рамках соревнований.
Стоит отметить, что сложные и большие модели кораблей изготавливаются за три-четыре года, а на создание самых простейших моделей уходит полгода.
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«К соревнованиям допускались радиоуправляемые модели длиной до 1400 миллиметров. Участникам было необходимо в определённой последовательности зайти в шесть ворот, не касаясь буйков. На прохождение дистанции отводилось семь минут. По сложившейся традиции в мае мы начинаем весенне-летний сезон. Открываем его соревнованиями, а затем тренируемся на этом прекрасном водоёме в нашем парке», — поделился руководитель учебной группы судомоделирования Евгений Барков.
Стоит отметить, что сложные и большие модели кораблей изготавливаются за три-четыре года, а на создание самых простейших моделей уходит полгода.
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Мира Полтева