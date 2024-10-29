В Московской области открылся шестой модульный ФАП

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В деревне Дубранивка городского округа Шаховская открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный с использованием модульных технологий, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем масштабную работу по развитию первичной медицинской помощи в сельской местности. Новый ФАП в деревне Дубранивка обслуживает почти 800 жителей деревни. Это уже шестой ФАП в Подмосковье, построенный по модульной технологии строительства. На этой неделе планируем открыть еще 2 таких фельдшерско-акушерских пункта», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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Дайана Хусинова