Пятый модульный ФАП открылся в Московской области

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В селе Спасс городского округа Волоколамск начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Это пятый в Подмосковье модульный ФАП, рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Жители могут получить в новом ФАПе консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства. Фельдшер также ведёт диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.
Как отметили в министерстве, записаться на прием в ФАП можно по номеру 122 или через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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«Чтобы медицинская помощь становилась ближе, качественнее и доступнее, важно развивать первичное звено и сельскую медицину. Это уже пятый фельдшерско-акушерский пункт в регионе, возведённый по современной технологии модульного строительства. Вчера мы открыли в Волоколамске модульный ФАП в селе Ботово. Новый ФАП в селе Спасс будет обслуживать почти 1 тыс. человек, в том числе 175 детей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, записаться на прием в ФАП можно по номеру 122 или через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская