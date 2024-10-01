В Подмосковье открыли четвёртый модульный ФАП на 1,3 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В селе Ботово городского округа Волоколамск начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Помощь медиков становится более качественной и доступной для всех жителей благодаря развитию первичного звена и сельской медицины. Это уже четвёртый ФАП в Московской области, возведённый по современной технологии модульного строительства», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Новый ФАП будет обслуживать около 1,3 тыс. человек, в том числе 180 детей. Жители могут получить там консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства.
Кроме того, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.
Записаться на приём в ФАП можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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