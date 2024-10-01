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В Подмосковье открыли четвёртый модульный ФАП на 1,3 тыс. человек

01 октября 2024, 14:53
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В селе Ботово городского округа Волоколамск начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Помощь медиков становится более качественной и доступной для всех жителей благодаря развитию первичного звена и сельской медицины. Это уже четвёртый ФАП в Московской области, возведённый по современной технологии модульного строительства», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Новый ФАП будет обслуживать около 1,3 тыс. человек, в том числе 180 детей. Жители могут получить там консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства.



Кроме того, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а при необходимости проводит диагностические обследования.

Записаться на приём в ФАП можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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Диетолог Пичугина раскрыла главные принципы здорового питания для пожилых людей
Диетолог Пичугина: колбасы и консервы неполезны для пожилых людей
01 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/nd3000

Правильный рацион способен защитить человека от множества болезней и даже замедлить старение, особую важность сбалансированная диета приобретает для людей в возрасте, при этом важно учесть изменившиеся с годами потребности и возможности организма. О том, какие продукты полезны пожилым людям, а каких следует избегать, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Правильное питание на долгие годы поддержать хорошее самочувствие, физическую активность и когнитивные способности. Пожилым людям нужен белок из расчёта: один грамм белка на один килограмм массы тела. При этом соотношение между растительными и животными белками лучше всего один к одному», — сказал Пичугина.
Она отметила, что из животных белков предпочтение следует отдавать белому мясу птицы и речной и морской рыбе. Полезны скумбрия, треска, карп, щука и судак. Варёную рыбу желательно есть не менее трёх раз в неделю. А количество яиц стоит ограничить двумя-тремя в неделю и есть их приготовленными всмятку или в омлете.

Необходимо также, чтобы в рационе всегда были овощи.

«Нужно включать в рацион сложные углеводы, богатые клетчаткой и пектинами: овощи, фрукты, крупы, цельнозерновой хлеб. Овощи должны сопровождать каждый прием пищи», — подчеркнула диетолог.
А вот количество употребляемых колбас и консервов желательно свести к минимуму. Неполезны пожилым людям также бульоны и красное мясо, так как эти продукты могут способствовать развитию подагры и формированию камней в почках. Кроме того, стоит сократить употребление сахара и различных сладостей.

«В день рекомендуется употреблять не более 30 граммов простого сахара и ограничивать себя в сдобной выпечке, белом хлебе и сладостях. Конфеты лучше заменить сухофруктами и есть их после основного приёма пищи. И стоит включить в рацион фрукты и ягоды», — сказала Пичугина.
Эксперт добавила, что пожилым людям рекомендуется также употреблять как можно меньше соли и следить за количеством жиров.

«Людям в возрасте 60 рекомендуется не более 70–80 граммов жиров в день, 75 – 65–70 г. При ожирении — не более 45-50 г. При этом не менее половины суточного объема жиров должны составлять растительные масла. Необходимо включать в рацион продукты с Омега 3 и Омега 9. Хорошие жиры – рыбный, а также льняное масло и оливковое. Не стоит есть животные насыщенные и трансжиры, кукурузное, пальмовое, кунжутное и другие масла с Омега 6», — объяснила Пичугина.
Она также сообщила, что суточная потребность в жидкости у пожилых людей составляет около полутора литров. Полезно пить компоты, соки, отвар шиповника и жидкий чай с лимоном или молоком. А вот крепкий чай и кофе не рекомендуются. Кофе можно заменить напитком из цикория, но и его не нужно пить более одной чашки в день.

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#минздрав мо
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Тестирование на ВИЧ с начала года прошли порядка двух миллионов человек
01 октября 2024, 10:50

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в кабинетах тестирования в поликлиниках по месту жительства, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских бригад, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ответственное поведение — это не только про соблюдение правил дородного движения, но и быть внимательным к себе и близким. С начала года у нас в регионе тестирование на ВИЧ прошли свыше 2 млн человек. Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В этом году количество людей, прошедших тестирование, увеличилось на 14,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тестирование проводится по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а.

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#минздрав мо
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Россиянам раскрыли опасность кефира
Хирург Умнов: Кефир может вызывать диарею
30 сентября 2024, 22:18

Фото: iStock/Elena Medoks

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что кефир, помимо полезных, обладает опасными свойствами, такими, как способность вызывать проблемы с ЖКТ, включая вздутие и диарею.
«Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею. Из-за брожения кефир нельзя употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Это связано с повышенной кислотностью кефира, которая может стимулировать усиленное выделение желудочного сока и вызывать боли, изжогу или другие неприятные ощущения», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он советовал осторожно употреблять напиток беременным, кормящим матерям и растущим детям.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.

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#здоровье
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#молочная продукция
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Врач Шехян объяснил внезапные обмороки
30 сентября 2024, 22:10

Фото: iStock/AndreyPopov

Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян заявил, что внезапные обмороки могут быть вызваны резким снижением центрального систолического давления.
«Человек внезапно падает в обморок, кратковременно теряет сознание, потому что на очень короткий промежуток времени головной мозг остался либо совсем без крови, либо этой крови ему очень недостаточно. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шехян.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислял неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым относил храп и прерывистый сон.

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Диетолог Журавлева раскрыла необычайную пользу тофу
Диетолог Журавлева: Тофу спасает от рака
30 сентября 2024, 20:38

Фото: iStock/Amarita

Диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.
«Это продукт долгожителей. Я не удивилась, узнав, что он спасает от рака. Азиаты живут долго благодаря тофу. Помимо всего прочего тофу также снижает риск сердечных заболеваний, очень полезен для костей. Добавлять его можно в любые блюда и даже делать на его основе десерты», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге спасли женщину с редким заболеванием - синдром Уилки – которое начало наблюдаться у неё ещё три года назад после перенесённого коронавируса.

«В результате обследований пациентке был поставлен правильный диагноз – синдром Уилки, или синдром верхней брыжеечной артерии. Редкое заболевание. На момент обращения в Елизаветинскую больницу заболевание пациентки находилось уже в стадии декомпенсации, при росте 165 см масса тела составляла 37 кг. Операцию пришлось делать по жизненным показаниям», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» заведующий хирургическим отделением №3 Елизаветинской больницы Сергей Пузанов.

Ранее сообщалось, что врачи Видновского перинатального центра спасли 41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки.

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#диагноз
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Доктор Мясников предупредил о риске онкологии из-за сахарозаменителей
30 сентября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Заменители сахара могут быть причиной возникновения диабета второго типа. Кроме того, этот альтернативный продукт способен вызвать развитие онкологического заболевания.
Об этом сообщил популярный врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» он заявил, что в стремлении к снижению калорий в рационе люди порой подвергают свой организм ещё большей опасности, прибегая к сахарозаменителям, которые подчас наносят больший вред, чем натуральный сахар.

Он рассказал, что такие вещества находятся в так называемой красной зоне. Исследования французских учёных в 2022 году показали, что люди, употребляющие в пищу различные подсластители вместо натурального сахара, более подвержены раковым заболеваниям.

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#онкология
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Врач-дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как бороться с растяжками
30 сентября 2024, 17:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Растяжки, также называемые атрофическими полосами или стриями, представляют собой рубцы на коже, которые образуются в местах её максимального растяжения. Изначально они имеют сине-фиолетовый цвет, но со временем обесцвечиваются, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Растяжки часто возникают в подростковом возрасте, во время беременности, при интенсивных физических нагрузках или резком изменении массы тела. Иногда они могут быть связаны с врождёнными аномалиями структуры кожи.

Основные факторы, способствующие появлению растяжек:

  • генетическая предрасположенность. Если у ваших родителей или близких родственников были растяжки, вероятность их появления у вас повышается;
  • обезвоженность кожи. Недостаток влаги в коже может привести к потере её упругости и эластичности, что увеличивает риск возникновения растяжек;
  • несбалансированное питание. Недостаток микронутриентов, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, может негативно сказаться на состоянии кожи и повысить вероятность появления растяжек.
Фото: istockphoto / Photodjo

У молодых людей рубцы на коже обычно возникают на спине и коленях, у мужчин — на ягодицах, у женщин — на бёдрах и голенях, а у беременных — на животе и груди.

Для предотвращения появления растяжек важно поддерживать здоровый вес и следить за состоянием эндокринной системы, особенно в период полового созревания и беременности.

Чтобы повысить упругости кожи рекомендуется принимать контрастный душ, делать массаж жёсткими мочалками и использовать увлажняющие средства.

Кроме того, в профилактику растяжек входит:

  • контроль питания. Важно употреблять продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и клетчаткой, такие как рыба, орехи, фрукты и овощи;
  • пить достаточно воды — не менее восьми стаканов в день, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи;
  • физическая активность: она способствует поддержанию тонуса кожи и мышц;
  • приём витаминов, таких как A, D, E, C и коллаген. Они укрепляют кожу и повышают её эластичность.
«Своевременное обращение к врачу и правильный подход помогут сделать растяжки менее заметными и вернуть коже привлекательный внешний вид», — рассказала врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.
Фото: istockphoto / Ridofranz

Если растяжки уже сформировались, существует ряд методов, направленных на уменьшение их видимости:

  1. Лазерная шлифовка. В процессе этой процедуры лазер удаляет верхний слой кожи, делая растяжки менее заметными.
  2. Химический пилинг. Здесь используются химические вещества для отшелушивания мёртвых клеток кожи, что также снижает видимость растяжек.
  3. Микродермабразия. Этот метод предполагает использование микрокристаллов для удаления верхнего слоя кожи, стимулируя при этом выработку коллагена и эластина.
  4. Кремы и гели. Существуют специальные кремы и гели, содержащие компоненты, которые способствуют регенерации кожи и делают растяжки менее заметными.
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#минздрав мо
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#лечение
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Подмосковные врачи спасли истекающую кровью женщину с гигантской миомой
30 сентября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки спасли врачи Видновского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в тяжёлом состоянии. Она рассказал, что в течение трёх дней терпела боли в животе. Диагностика показала, что всё это время у пациентки было внутреннее кровотечение, из-за которого развилась тяжёлая анемия, уровень гемоглобина составлял меньше четверти от нормы. Кровотечение вызвала миома матки. Из-за сложного состояния пациентки ей потребовалась подготовка к операции по удалению новообразования в отделении реанимации», — говорится в сообщении.
В ходе операции хирурги удалили у женщина десятисантиметровую миому, общий вес опухоли составил 500 граммов.

«Это была технически сложная операция, о прошла успешно. Мы смогли сохранить гормональную функцию у женщины. Кровопотеря была восполнена за счет возвращения пациентке собственной крови после очистки на специальном аппарате», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.
После операции женщина продолжила лечение в стационаре, после стабилизации состояния её выписали домой.

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#минздрав мо
#врачи
#перинатальные центры
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Здоровье в подмосковных парках в этом году проверили порядка 11 тыс. человек
30 сентября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медосмотры в рамках акции «Проверь своё здоровье в парке» прошли около 11,3 тыс. жителей Московской области. Акцию стартовала в начале июня и завершилась в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Формат пользовался высоким спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тыс. человек прошли профосмотры на свежем воздухе. Также за минувшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа. 28 и 29 сентября выездные бригады врачей работали в 23 городских округах», – сообщил министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проходит в регионе по выходным с начала лета. В прошлом году её участниками стали более 8,7 тыс. человек.

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#подмосковье
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#здравоохранение
#минздрав мо
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