В Подмосковье открыли четвёртый модульный ФАП на 1,3 тыс. человек

Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в кабинетах тестирования в поликлиниках по месту жительства, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских бригад, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.