В Московской области откроют около 30 ярмарок школьных товаров

«Как только узнали, что в Клин привезли детей из Курска, я обзвонила волонтеров, поставили в известность администрацию и быстро собрали все необходимое Наш Талдом — очень дружный округ, быстрый на помощь и сборы», — рассказала талдомский волонтёр Ольга Белослутцева.

