В Московской области откроют около 30 ярмарок школьных товаров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В 15 городских округах Подмосковья с приближением осени начинают работу школьные ярмарки, где можно будет купить всё необходимое для учёбы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Всего в этом году в регионе откроют 29 ярмарок со школьными принадлежностями, где организуют более 1350 торговых мест. Такой формат пользуется спросом у родителей, так как в одном месте можно приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфель или рюкзак, школьную форму и товары для творчества», – отметили в министерстве.В рабочем посёлке Монино городского округа Щёлково на улице Линейной уже открылся первый школьный базар, который будет работать до 18 августа.
Узнать график работы школьных ярмарок и их адреса можно по ссылке.
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Лора Луганская