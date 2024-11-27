Загруженность дорог Подмосковья утром 27 ноября достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 27 ноября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на 1,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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