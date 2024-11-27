Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Загруженность дорог Подмосковья утром 27 ноября достигла шести баллов

Загруженность дорог Подмосковья утром 27 ноября достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 27 ноября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Проезд по направлению к столице затруднён на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на 1,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на 13 улицах

Вебинары по дорогам и транспорту состоятся 27 ноября

На строящемся путепроводе в Апрелевке смонтировали металлоконструкции пролёта
#минтранс мо
#трафик движения
#пробки
#дороги
#московская область
#подмосковье
Четыре представителя Подмосковья стали финалистами проекта «Дизайн-марафон»
27 ноября 2024, 10:20

Фото: пресс-служба проекта «Дизайн-марафон»

Итоги отборочного этапа подвели на проекте «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в финал вышли 65 участников из разных регионов страны, в том числе четыре представителя Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«Отбор проводился в течение четырёх месяцев, по его итогам приглашение на участие в финале получили приглашены 65 специалистов в области дизайна из 28 российских регионов. В ходе трёхдневных финальных испытаний они будут выполнять задания по тематике преобразования общественной среды и разрабатывать дизайн-решения для государства», — говорится в сообщении.
Для финалистов подготовлена уникальная лекционная программа, а работать они будут под руководством экспертов проекта. Финал завершится защитой проектов, которые разработают участники.

Отмечается, что от Московской области в финал «Дизайн-марафона» вышли Юлия Попова с проектом системы городской туристической навигации, Екатерина Воронцова с проектом фирменного стиля Минфина РФ, Анастасия Попова с проектом системы навигации в медучреждении и Екатерина Зубарева с проектом главной страницы для сайта государственного колледжа.

Финал будет проходить с 3 по 5 декабря на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Читайте также:

Чирлидеры из Ленинского округа одержали победу на фестивале в Подмосковье

Активистка из Ленинского округа выиграла конкурс «Лидеры Подмосковья»

Пять подмосковных блогеров пригласили на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ»
#дизайн
#дизайнеры
#конкурс
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На портале госуслуг обновили услугу по оформлению разрешений на работу в такси
27 ноября 2024, 09:52

Фото: istockphoto / Apriori1

На региональном портале обновилась онлайн-услуга по оформлению разрешений на работу в сфере такси, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь к услуге подключили сразу несколько умных сервисов, которые упростят процесс заполнения заявления и позволят сократить количество отказов», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».

Подать заявку могут:

  • самозанятые;
  • индивидуальные предприниматели;
  • юридические лица.
Услуга предоставляется бесплатно.

Для удобства пользователей в онлайн-форму заявления были добавлены функции автоматического заполнения регистрационных записей транспортных средств, проверка уникальности ввода информации об автомобиле и проверка наличия свидетельства о регистрации транспортного средства в реестре легковых такси.

Следует отметить, что чат-бот Анна помогает оформить цифровое разрешение, консультирует по вопросам получения услуги, перечню необходимых документов и срокам рассмотрения заявки.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по легализации самозахвата земли

В приложении «МОё Подмосковье» модернизировали раздел о парках

На портале госуслуг Московской области улучшили сервис для предпринимателей Подмосковья
#подмосковье
#такси
#сервис
#услуги
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школе для детей в ОВЗ в Дубне подарили новое спортивное оборудование
27 ноября 2024, 09:14

Ярослав Викулин (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Новое спортивное оборудование подарил ученикам школы «Вдохновение» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Дубне член муниципального Совета депутатов Ярослав Викулин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В числе переданного оборудования есть велотренажёры, координационные лестницы, тренажёр для гиперэкстензии, бодибары. универсальная скамья для пресса и других упражнений, а также медболы и амортизаторы», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
Новое оборудование поможет сделать тренировки в зале лечебной физкультуры не только более эффективными, но и разнообразными и интересными для ребят. А дополнительный интерес к занятию физкультурой поможет ученикам выбрать здоровый образ жизни.

Читайте также:

В Дубне на уборку последствий снежного циклона вывели более 40 единиц техники

Глава Дубны Тихомиров поздравил с Днём матери жён и матерей участников СВО

Компьютерный томограф начнёт работать в медсанчасти №9 ФМБА России в Дубне
#дубна
#спорт
#депутат
#школа
#дети с инвалидностью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места
27 ноября 2024, 09:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В 2024 году в секторе потребительских товаров Ленинского городского округа было создано 254 новых рабочих места и открыто 41 новое предприятие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В этом году мы открыли на территории нашего округа 41 новую организацию, из них 13 магазинов розничной торговли, 20 заведений общественного питания с общей вместимостью 732 места и 8 компаний по предоставлению бытовых услуг», — сообщила заместитель главы городского округа Виктория Морозова.
Она отметила, что с начала 2024 года в Ленинском районе активно осуществляется проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва, направленный на приведение объектов потребительского рынка, расположенных вдоль основных дорог, в соответствие с действующими стандартами.

Кроме того, с начала года были демонтированы 25 незаконных торговых киосков и прекращена деятельность 50 стихийных торговых точек в разных частях округа.

Читайте также:

В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа

Чемпионом Евразии по рукопашному бою стал спортсмен из Ленинского городского округа

В Ленинском округе построят новую трассу для гонок на выживание
#ленинский городской округ
#подмосковье
#рабочие места
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок
27 ноября 2024, 09:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В Ленинском городском округе Московской области провели модернизацию 33 контейнерных площадок по просьбе местных жителей. В ходе работ были перенесены пункты сбора твёрдых коммунальных отходов, отремонтированы площадки и установлены дополнительные баки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Важно, чтобы пункты сбора твердых коммунальных отходов соответствовали всем необходимым современным требованиям. 26 площадок из 33 оборудовали местами под установку бункеров для крупногабаритных отходов. По остальным адресам обновили конструкции, расширили территории и добавили баки», — сказала заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.
До конца первого полугодия 2025 года планируется обновить ещё 25 площадок. Эти мероприятия являются частью государственной региональной программы и направлены на снижение риска возникновения навалов мусора на площадках накопления ТКО в регионе.

Читайте также:

В Ленинском округе появилось больше читателей в библиотеках

В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа

В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора
#тко
#подмосковье
#ленинский городской округ
#контейнеры
#модернизация
#мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за детей
Гаврилов: родители обязаны уплатить налоги за имущество детей до 2 декабря
27 ноября 2024, 04:49

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Родители обязаны полностью оплачивать налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их несовершеннолетним детям. Срок уплаты имущественных налогов за 2024 год истекает 2 декабря. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Речь идет о налогах на недвижимость, транспортные средства и доходы, полученные от продажи имущества. Например, если ребенок владеет долей в квартире, купленной с использованием материнского капитала, сумма налога рассчитывается пропорционально его доле.

Родителям необходимо учитывать, что пени за просрочку начисляются уже с 3 декабря.

Некоторые категории детей, такие как дети с инвалидностью, имеют право на льготы, которые позволяют освободить от налога один объект недвижимости. Для их оформления родители могут обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться порталом ФНС.

Также следует учитывать, что в случае продажи имущества, находившегося в собственности менее определенного срока, родители обязаны подать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.

Читайте также:

В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплаты по больничному

Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение

Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование
#имущество
#льготы
#налоги
#недвижимость
#родители
#фнс
#доходы
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплаты по больничному
27 ноября 2024, 03:57

Фото: iStock/alexialex

Депутаты Сергей Миронов и Александр Ремезков из партии «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Сейчас государственные пособия в России не облагаются налогом, за исключением выплат по временной нетрудоспособности. Законопроект предлагает устранить это противоречие и освободить такие пособия от налогообложения.

В 2023 году общая сумма таких выплат составила около 600 миллиардов рублей, с которых гражданам пришлось заплатить подоходный налог.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пособие по временной нетрудоспособности — это не доход, а компенсация. Она выплачивается людям, потерявшим возможность работать из-за болезни, травмы или ухода за больным членом семьи.

Депутат Ремезков отметил, что обложение налогом таких выплат уменьшает и без того сокращенные доходы людей.

Читайте также:

Госдума в первом чтении одобрила переименование Ростова в Ростов Великий

Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение

Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование
#россия
#ндфл
#законопроект
#компенсация
#пособия
#болезни
#доходы
#сергей миронов
#налог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение
Бастрыкина: аферисты на людях обманом обналичивают деньги с ворованных карт
27 ноября 2024, 03:39

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе, предупредила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».
Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.

Мошенник, выглядящий неприметно, просит помочь ему получить наличные, ссылаясь на отсутствие банкомата поблизости. Он предлагает оплатить его покупку картой в обмен на деньги.

На первый взгляд схема кажется безопасной, но карта, как правило, оказывается украденной.

Проблема в том, что оплата украденной картой привязывается к покупателю, который согласился помочь. Лицо попадает на камеры, и потом именно ему придется доказывать свою непричастность.

Маркетолог Бастрыкина советует не соглашаться на подобные просьбы как в магазине, так и в интернете.

Читайте также:

Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование

В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА

ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
#эксперт
#мошенники
#карта
#камеры
#товар
#оплата
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА
РБК: атаки беспилотника на Салават не было, БПЛА перепутали с самолетом Ан-2
27 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/ Oselote

В Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах, объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
В пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что угрозы атаки дронов на город не было.

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани. Ранее источники в СМИ, включая ТАСС и РБК, опубликовали данные о возможной угрозе, которая впоследствии не подтвердилась.

«Радио 1» передавало, что средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии.

Ночью 3 ноября в Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона.

Читайте также:

Shot: три дрона ударили по предприятиям ТЭК в Башкирии

Друзья вернулись домой из армии, но никто не ожидал внезапной смерти: страшное происшествие, подробности

В Башкирии подросток заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту
#происшествие
#дрон
#сми
#пво
#башкирия
#бпла
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате