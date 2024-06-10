В Московской области ожидается средний уровень пожарной опасности

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В лесах Московской области в ближайшие дни ожидается третий класс пожарной опасности. О этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
С понедельника на территории лесничеств Московской области прогнозируют третий уровень пожароопасности.
Сегодня и в ближайшие дни синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.
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«11 июня на большей части территории Московской области ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах лесничестве — II класс, в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности. 12 июня в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс пожарной опасности», — отметили в пресс-службе.
Сегодня и в ближайшие дни синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.
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Мира Полтева