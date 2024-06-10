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В Московской области ожидается средний уровень пожарной опасности

10 июня 2024, 09:53
Фото: istockphoto / Aleksander

Фото: istockphoto / Aleksander

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В лесах Московской области в ближайшие дни ожидается третий класс пожарной опасности. О этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
С понедельника на территории лесничеств Московской области прогнозируют третий уровень пожароопасности.

«11 июня на большей части территории Московской области ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах лесничестве — II класс, в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности. 12 июня в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс пожарной опасности», — отметили в пресс-службе.



Сегодня и в ближайшие дни синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.

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#синоптики
#дожди
#комлесхоз мо
#подмосковье
На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана
10 июня 2024, 09:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На блогера Анастасию Ивлееву заявили в ФАС за слоган её нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве, который подает азиатскую кухню. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Официальное открытие ресторана прошло 7 июня в Москве. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».

Примечательны и названия блюд — «Suck it». Главное блюдо заведения — лапша с бульоном, которую необходимо втягивать в себя. Лингвистическая коллизия заключается в том, что «втягивать» на английском «suck IN», а «suck IT» означает в русском переводе — «соси это».

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщицы оренбургской картошки. Напомним, что ООО «Коленки пчелы», выпускающая чипсы и другую продукцию Ивлеевой под брендом Easy Peasy, 6 апреля подала иск на ИП Бортникова Людмила Леонидовна. Блогерша уверяла, что картошка оказались с гнильцой, поэтому потребовала возместить её 622 тысячи рублей. В итоге суд рассмотрел дело и обязал Бортникову выплатить 636 тысяч рублей Ивлеевой. Часть средств выделяется за причинённый вред, часть составляют пени, а оставшиеся – пошлина.

Анастасиия Вячеслаавовна Ивлееева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram*-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#блогер
#рестораны
#фас
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Морпех США решил направиться в зону СВО на стороне России
09 июня 2024, 23:18

Фото: iStock/donfiore

Вывший солдат Корпуса морской пехоты США Сет Уильям Бейкер оказался в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сражаясь на стороне России, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Уроженец Аризоны рассказал, что дослужился до звания младшего капрала, но за месяц до планируемого повышения началась пандемия COVID-19. Мужчина отказался от вакцинации и был уволен со службы. Его попытки поступить в полицейскую академию также оказались тщетными.

«Американская свобода – она не для всех», – пожаловался морпех.

Бейкер подчеркнул, что уехал в Донбасс по нескольким причинам, но не раскрыл их.

В 2023 году глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что несколько тысяч добровольцев из ряда государств пожелали принять участие в специальной военной операции на российской стороне (СВО).

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#пандемия
#сво
#россия
#сша
#вс рф
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Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова
09 июня 2024, 21:33

Фото: iStock/trofimich

Заслуженная артистка России Галина Свербилова скончалась на 87-м году жизни, об этом сообщил Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац на своей странице во «ВКонтакте».
«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о смерти первой Заслуженной артистки России в нашем театре, Галины Львовны Свербиловой, которая стояла у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац», — говорится в сообщении.
Свербилова родилась в 1937 году. Её наиболее известная роль — Суок в «Трёх толстяках».

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Скончался 53-летний гроссмейстер Бешуков
ФШР: гроссмейстер Бешуков скончался на 54-м году жизни
09 июня 2024, 19:59

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков скончался в возрасте 53 лет, как сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Согласно официальным данным, гроссмейстер умер после длительной болезни.

Бешуков получил звание гроссмейстера в 1994 году. В 2018 году он стал арбитром Международной шахматной федерации (FIDE), а в 2019 году получил звание международного организатора FIDE.

7 июня глава FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что ФШР временно лишена членства в FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР.

В 2022 году FIDE приняла решение запретить российским и белорусским шахматистам выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Они могут участвовать в соревнованиях под флагами ФШР, Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

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#болезни
#шахматы
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Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram
Forbes: Telegram мог подвергнуться DDoS-атаке
09 июня 2024, 19:11

Фото: iStock/Claudia Nass

Причиной сбоев в работе мессенджера Telegram могли стать стороннее вмешательство или ошибки при обновлении данных, сообщили эксперты, опрошенные Forbes.
8 июня Telegram столкнулся с масштабным сбоем.

Специалисты отметили, что на дата-центры мессенджера могла быть совершена DDoS-атака. Алексей Бойко, аналитик Telegram-канала abloud62, предположил, что 8 июня могли проводиться «учения по отключению Telegram». Также он упомянул, что возможной причиной могла быть попытка обновления программного обеспечения серверов.

Гендиректор Security Vision Руслан Рахметов высказал сомнение в версии о пробной блокировке мессенджера. Он подчеркнул, что сбой был глобальным, затронув пользователей как в России, так и в Европе.

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#атака
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Путин увидится с бойцами СВО — участниками программы «Время героев»
09 июня 2024, 17:47

Фото: сайт Кремля

Встречу с участниками спецоперации, которые также являются участниками программы подготовки кадрового резерва «Время героев» проведет российский президент Владимир Путин. Об этом в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.
Также глава государства планирует провести серию международных контактов, увидеться с исследователями — получателями мегагрантов и поучаствовать в заседании Совета по науке и образованию. Кроме того, президент примет участие в церемонии награждения Героев Труда, вручив значки и грамоты лауреатам Госпремии.

Ранее Путин выступил в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где поблагодарил представителей бизнеса за поддержку участников спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что многие российские бизнесмены помогают участникам СВО, их семьям, родным и близким. Коммерсанты отправляют подразделениям свою продукцию, покупают технику, вещи, а также помогают больницам.

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#солдаты
#новости
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Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области
09 июня 2024, 17:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд арестовал экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, ныне министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, по обвинению в растрате. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, на котором была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа 2024 года», — проинформировала ивановская прокуратура.
Прокуратура Ивановской области ранее сообщала, что в отношении Батурина возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, Батурин является главой этого министерства.

Согласно уточнениям прокуратуры, в декабре 2019 года ивановский департамент строительства и архитектуры принял и оплатил работы по государственному контракту на разработку проектной документации для капитального ремонта здания кинотеатра «Современник» в Иваново. Однако подрядчик фактически не выполнил эти работы. Ущерб составил почти 12 миллионов рублей.

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#ущерб
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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
09 июня 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Борис Приходько

Валерий Сайкин, заместитель председателя Совета Министров РСФСР и бывший председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. — апрель 1990 г.), а также известный спортсмен, скончался на 87-м году жизни, как сообщила Федерация спортивной борьбы России.
«На 87-м году жизни скончался заместитель председателя Совета Министров РСФСР, бывший мэр Москвы и двукратный чемпион СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», — говорится в сообщении Федерации в социальной сети.
Сайкин возглавлял ПО «ЗиЛ» с 1982 по 1986 год. В январе 1986 года он был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году он занял пост заместителя председателя Совета Министров РСФСР.

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Рособрнадзор назвал оптимальное число контрольных в школах в новом учебном году
Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным работам
09 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto / Ridofranz

С нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Музаев подчеркнул, что превышение этого лимита будет считаться нарушением, за которое ответственность понесут руководители образовательных учреждений, муниципалитеты и, если потребуется, региональные министерства. Он отметил, что в следующем году все усилия будут направлены на контроль за соблюдением этого правила.

По словам Музаева, в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 40% учебного времени, что вызывает недовольство у школьников и их родителей.

Ранее председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет проверку контрольных работ, чтобы определить их необходимость.

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