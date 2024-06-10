В Московской области ожидается средний уровень пожарной опасности

С нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).