В Московской области планируют построить новый кластер ИЖС на 6000 жителей

Мероприятия в честь Старого Нового года проведут в парках культуры и отдыха Московской области в ближайшие выходные: 13 января, в субботу, гостей ждёт праздник «Хороводы, снеговики и сдобы», а в воскресенье, 14 января, — «Ёлки, санки, парки», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.