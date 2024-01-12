В Московской области планируют построить новый кластер ИЖС на 6000 жителей

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье построят новый кластер ИЖС на 6000 жителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство ИЖС будет реализовываться в городском округе Истра на нескольких участках общей площадью 284,7 Га.
Стоит отметить, что на его территории будет расположены детские сады на 400 мест, школа на 825 учеников и поликлиника на 108 посещений в смену, а также детский центр, банный комплекс и придорожный торговый центр.
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«Новый загородный кластер обеспечит привычный уровень комфорта современных жилых комплексов в городе. Все дома реализуют с отделкой и подключат к единым инженерным сетям. Профессиональная управляющая компания будет отвечать за безопасность и чистоту по тарифам, сопоставимыми с городскими, а также предоставит услуги для мелкого ремонта и ухода за участком», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева