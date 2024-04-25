В Московской области подготовлено 1,2 тыс специализированных мест для отдыха в лесу

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В Подмосковье оборудовано порядка 1,2 тысячи бесплатных мест отдыха в лесах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе начинается сезон майских праздников и отдыха на свежем воздухе.
Кроме того, в Московской области есть оборудованные платные беседки.
Стоит отметить, что в ближайшее время отдыхающие смогут бронировать данные места для время провождения при помощи нового сервиса.
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«С 15 апреля в регионе начала функционировать интерактивная карта, где жители и гости Подмосковья могут выбрать удобную для себя локацию отдыха. В этом году также планируется добавить дополнительные пикниковые зоны – их впервые выбирают жители на портале «Добродел». Все участки подобраны в наиболее пожароопасных округах», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
Кроме того, в Московской области есть оборудованные платные беседки.
Стоит отметить, что в ближайшее время отдыхающие смогут бронировать данные места для время провождения при помощи нового сервиса.
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Мира Полтева