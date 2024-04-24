В Подмосковье нарушение противопожарного режима в лесах грозит крупным штрафом

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Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят большие штрафы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе порядка 95% лесных пожаров происходят по вине человека.
В этом году на территории лесных массивов Подмосковья работает контроль при помощи и цифровых сервисов га маршрутах, которые заранее были составлены по опыту прошлого года.
Стоит отметить, что для нарушителей сумма штрафа составит — для физических лиц до 60 тыс. рублей, для должностных лиц до 110 тыс. рублей, для юрлиц до 2 млн рублей. Кроме этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
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«Костры и травяные палы представляют собой угрозу и требуют технологического подхода, а также своевременной подготовки к пожароопасному периоду. Мы все знаем, что прогнозируется жаркое лето, и весна у нас, мы видим, идет с опережением температурного режима. В преддверии больших майских праздников будет большой запрос на шашлыки, отдых в лесу. Мы должны быть во всеоружии», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В этом году на территории лесных массивов Подмосковья работает контроль при помощи и цифровых сервисов га маршрутах, которые заранее были составлены по опыту прошлого года.
«Мы сформировали новые цифровые способы контроля. С 15 апреля через сервис «Проверки Подмосковья» следим за работой наших инспекторов, чтобы понимать коэффициент полезного действия от патрулирования. Также перенимаем опыт по идентификации личности на ж/д станциях. Начиная с майских праздниковбудем направлять записи с камер в территориальные подразделения. Кроме того, внедрим в приложение «Народный инспектор» дополнительную категорию «Костер в лесу». И каждый неравнодушный житель сможет снять ипередать информацию о нарушениях инспектору», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
Стоит отметить, что для нарушителей сумма штрафа составит — для физических лиц до 60 тыс. рублей, для должностных лиц до 110 тыс. рублей, для юрлиц до 2 млн рублей. Кроме этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
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Мира Полтева