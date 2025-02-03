В Московской области подвели итоги работы инспекторов за период с 27 по 31 января

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В Московской области инспекторы Министерства по благоустройству и государственному жилищному надзору контролируют состояние дворовых, общественных и придомовых территорий, а также вместе с управляющими компаниями ремонтируют асфальтовое покрытие, детские игровые площадки и общественные зоны в жилых домах.
В период с 27 по 31 января проводились работы по благоустройству в следующих городских округах:
- в Красногорске на улице Королёва были проведены работы по утеплению тамбура в доме № 2;
- в Наро-Фоминске установили новые урны на улице Маршала Жукова и на улице Шибанкова;
- на территории Егорьевска в шестом микрорайоне устранили засоры канализации и подтопление подвальных помещений № 2;
- в Одинцовском городском округе в посёлке Большие Вязёмы отремонтировали ограждающие конструкции детской площадки на улице Институт.
Кроме того, во Власихе на Солнечной улице рядом с домом № 4 установили скамейки и информационный стенд.
В Подольске на улицах Кирова и Юбилейной эвакуировали пять автомобилей, которые стояли в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В Чехове провели герметизацию межпанельных швов в домах № 11 на улице Мира и № 2 на Весенней улице.
В Пушкинском районе отремонтировали балконы дома № 1 на улице Марата в микрорайоне Заветы Ильича.
В Подольске на улицах Кирова и Юбилейной эвакуировали пять автомобилей, которые стояли в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В Чехове провели герметизацию межпанельных швов в домах № 11 на улице Мира и № 2 на Весенней улице.
В Пушкинском районе отремонтировали балконы дома № 1 на улице Марата в микрорайоне Заветы Ильича.
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