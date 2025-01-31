Жителям Подмосковья объяснили, кому доверить ключи от электрощитка в подъезде

Фото: iStock / Dmitry Alferov
Электрощиток – общедомовое имущество, и жителей нельзя ограничивать в доступе к нему. Однако существует ряд правил, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Управляющая компания или ТСЖ обязаны обеспечить сохранность ключей и доступ к электрощиткам в случае внештатных ситуаций или плановых работ. Специалисты обслуживающей организации должны иметь возможность быстро получить доступ к ним. Также УК должна разместить на доступных ресурсах информацию для жителей, в том числе о том, где собственник может получить ключ от общего электрощитка», – рассказали в Минчистоты.В соответствии с Правилами Госстроя, расположенные на лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши всегда должны быть закрыты.
В министерстве добавили, что вопрос о хранении ключа можно решить на общем собрании собственников. Жильцы могут передать его, например, старшему по дому.
Читайте также:
Разработчики сделали сервис «ГИС ЖКХ» ещё удобнее для жителей Подмосковья
Акции по сбору вторсырья проведут 1 и 2 февраля в восьми округах Подмосковья
Жителям Подмосковья объяснили, кто ответит за порчу имущества от падения дерева
Лора Луганская